Therese Johaug toursegrare efter stark klättring uppför Alpe Cermis – bytet från jaktstart till masstart får kritik: "Ganska många har sagt samma sak"

Hon må ha sett mänsklig ut i de senaste etapperna, men när Tour de Ski skulle avgöras med bestigningen av Alpe Cermis var Therese Johaug en klass för sig. Kerttu Niskanen blev tolfte i dagens avslutande lopp och elva i sammandraget.

Marginalerna i toppen var rentav överraskande små inför damernas avslutande Tour de Ski-etapp.

Therese Johaug ledde sammandraget, men endast med tre sekunder till Astrid Uhrenholdt Jacobsen. När touren skulle avgöras med masstart och klättring uppför slalombacken Alpe Cermis var Johaug betydligt starkare än sina konkurrenter.

Loppet avgjordes just i bestigningen av den långa backen. Johaug ryckte ifrån, den enda som försökte hänga med var Heidi Weng, men inte heller hon lyckades hålla Johaugs fart särskilt länge.

I mål var Johaug 50,3 sekunder före Weng, som knep andraplatsen framför Flugstad Östberg. Toursegern var Therese Johaugs tredje.

– Jag är väldigt väldigt glad nu. Mitt mål var att kämpa om förstaplatsen i totalen och det gjorde jag idag, sade Johaug i segerintervjun efteråt.

Detta var sjunde gången på raken som totalsegern i damtouren gick till Norge.

Andraplatsen i touren gick till ryskan Natalia Nepriajeva, som i dagens lopp lyckades hålla sig tillräckligt nära täten och blev fyra, 57,1 sekunder efter Johaug.

I sammandraget blev Nepriajeva en minut och elva sekunder efter Johaug.

Niskanen steg i sammandraget

Kerttu Niskanen var bästa finländare både i totalen och i dagens masstart.

I dag slutade hon på tolfte plats och steg tack vare det till elfte plats i sammandraget. I dagens tävling var hon två minuter och 16 sekunder långsammare än vinnaren Johaug.

Ett slutresultat som Niskanen inte var nöjd med.

– Jag hade högre målsättningar än detta. Just nu åker toppåkarna otroligt hårt, för en plats bland de tio bästa får man verkligen kämpa hårt, sade en besviken Niskanen.

Kerttu Niskanen var inte nöjd med sin insats i Tour de Ski. Kerttu Niskanen pustar ut efter målgång. Bild: Lehtikuva

Det nya formatet med masstart i stället för jaktstart i den avslutande etappen var inte något som Niskanen hyllade.

– Jag föredrar nog jaktstart i denna etapp i stället för masstart, ganska många andra har också sagt samma sak.

Anne Kyllönen blev i sin tur 14:e i dagens etapp och steg i sammandraget från plats 17 till plats 13. Kyllönen tyckte att årets bestigning av Alpe Cermis var en av de bättre hon varit med om.

– Jag åkte nästan överraskande bra i dag och kan vara nöjd med dagens insats, sade Kyllönen som gav sig själv ett berömligt vitsord för sin insats i årets Tour de Ski.

Vilma Nissinen blev 31:a i sammandraget efter att ha kommit på 33:e plats i dagens etapp.

Anne Kyllönen. Anne Kyllönen skidar uppför en backe. Bild: Lehtikuva

Resultat, masstart, 10 kilometer, damer:

1. Therese Johaug, NOR 34.21,6

2. Heidi Weng, NOR +50,3

3. Ingvild F. Östberg, NOR +54,5

4. Natalia Neprjajeva, RUS +57,1

5. Teresa Stadlober, AUT +1.15,1

6. Jessica Diggins, USA +1.51,1

7. Rosie Brennan, USA +1.58,0

8. Ragnhild Haga, NOR +2.06,5

9. Astrid U. Jacobsen, NOR +2.10,4

10. Katharina Hennig, GER +2.12,9

...

12. Kerttu Niskanen, FIN +2.16,0

14. Anne Kyllönen, FIN +2.45,1

33. Vilma Nissinen, FIN +5.31,9



Tour de Ski 7/7, damer:

1. Therese Johaug, NOR, 2.28.18,9

2. Natalia Neprjajeva, RUS +1.11,1

3. Ingvild Flugstad Östberg, NOR +1.17,5

4. Heidi Weng, NOR +1.37,3

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, NOR 2.13,4

...

11. Kerttu Niskanen, FIN +5.42,0

13. Anne Kyllönen, FIN +6.50,1

31. Vilma Nissinen, FIN +15.00,9