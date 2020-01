Tre kortfilmer om Längtan

Allt började med en fråga - vad betyder längtan för dig? Av svaren som kom in har Anna Blom och Ville Tanttu skapat tre kortfilmer.

2017 satte Anna Blom och Ville Tanttu ut en fråga på nätet där de sökte berättelser på temat längtan. De ville veta vad folk längtade efter och vad folk tänkte om temat längtan.

Slutresultatet blev tre halvtimmes långa filmer som baserar sig på publikens berättelser.

Shukran Habibi - Tack älskling handlar om Christian (Patrick Henriksen) som träffar asylsökande Mohamed (Bakr Hasan) och en stark kemi uppstår. Men båda två tvekar, Christian är en gift småbarnsfar och Mohamed möter fanatiska religiösa åsikter inom islam.

Hallå Gud skildrar 10-åriga Alma (Stella Miettinen) som längtar efter trygghet då de vuxna runt om henne flyr sitt ansvar. Hon bor hos sin alkoholiserade mormor medan pappan jobbar utomlands. Då Alma sedan har tråkigt hittar hon på saker som ger henne dåligt samvete.

Jag vill ha dig handlar om den unga Liv (Josefin Sonck) som lämnar ett förhållande med buller och brak men hamnar sedan i en smått desperat jakt efter kärlek. En jakt som har följder hon inte räknat med.

De tre kortfilmerna är självständiga men ser man dem efter varandra kan man i den tredje filmen Jag vill ha dig se hur de alla tre på ett plan berör varandra.

Skådespelarna Bakr Hasan och Farqad CJ som medverkar i Shukran Habibi - Tack älskling kände båda att berättelsen om den homosexuella Mohamed var viktig att berätta.

De har hjälpt homosexuella vänner på flykt i Irak, innan de själva tvingades fly på grund av politiskt teater som ansåg alltför kritisk.

Scenerna som utspelar sig i flyktingförläggningen var också lätta att spela in, då de själva haft erfarenhet av att leva på olika förläggningar.

– Filmen bryter också en mängd tabun och spränger gränser, påpekar Bakr Hasan. Huvudpersonen heter Mohamed, liksom profeten, och är homosexuell. Dessutom talar han och de andra karaktärerna i filmen en arabiska du aldrig hör i film eller tv i Irak.

– Vi talar ett vardagligt språk, så som vi talar med varandra, men det här språket skulle väcka kritik i arabländer, fortsätter CJ, kanske speciellt för att vi också använder Guds namn på fel sätt.

Bakr Hasan och CJ har båda en bakgrund inom teater i Bagdad. Och som bäst repeterar Bakr Hasan på Kansallisteatteri (Nationalteatern) med ett dokumentärteaterprojekt medan CJ studerar skådespeleri vid Laajasalon opisto.

Anna Blom och Ville Tanttu står för regi och manus till de tre filmerna. De har en bakgrund som dokumentärfilmare och är därför fascinerade av historier från det verkliga livet.

– Verkligheten överträffar alltid fiktionen, påpekar Blom.