Frustrerad Sami Niku misstänker att inte enbart spelmässiga orsaker ligger bakom petningen – det heta temperamentet kan ligga honom i fatet: ”Kan gå från noll till hundra på ett ögonblick”

Winnipeg har en anonym backbesättning men Sami Niku står fortsättningsvis utanför laget. Den offensive backen har spenderat nästan hela säsongen i AHL och snart börjar tålamodet ta slut. Säsongen har varit en besvikelse, säger han till Yle Urheilu.

Sami Niku har flera gånger prisats för sina insatser i farmarligan AHL men har trots det inte lyckats etablera sig i NHL. Förra säsongen blev det 30 matcher i toppligan men i höst har han bara funnits på NHL-isen vid ett tillfälle.

Skador har spelat in den här säsongen, men med tanke på Winnipegs ganska så anonyma backbesättning kan det ändå te sig underligt att finländaren inte fått chansen. Fansen har också lobbat för Niku under hashtaggen #FreeNiku i hopp om att klubbledningen ska ge honom speltid.

Niku är också uppenbart frustrerad över hur säsongen gått. Innan den senaste skadan hade man från Nikus läger satte julen som deadline för NHL-spel och man var redo att begära en transfer från Winnipeg.

– Den här säsongen har nog varit en besvikelse och jag kan inte alls vara nöjd. Jag har fått spela i AHL men det är helt fel liga. AHL börjar kännas som en alltför lätt liga och det gör det hela helvetes svårt.

– I ärlighetens namn så har jag haft problem med motivationen men nog lyckas jag tagga till inför matcher. Det här är ändå mitt jobb och jag tar det på allvar, säger Niku till Yle Urheilu

För några dagar sedan kallades Niku upp av Winnipeg och han finns med i truppen under den pågående bortaturnén.

– Den här kallelsen tröstar inte speciellt mycket om jag inte får spela. Målet är att spela i NHL, säger han.

Niku är just nu med i Winnipegs trupp. Sami Niku i Winnipeg Jets. Bild: Danny Murphy/Icon Sportswire/All Over Press

En orsak till att Winnipeg inte gett Niku chansen kan ligga i backens heta temperament. Under hösten hamnade han bland annat i en dispyt med lagets assisterande tränare.

– Det skedde ett litet missförstånd och jag bad om ursäkt. Jag är ganska temperamentsfull och kan gå från noll till hundra på ett ögonblick. Det kan vara en orsak till att jag inte fått chansen.

– Kanske försöker klubben få mig att växa upp fast jag känner mig vuxen. Det var värre när jag var yngre, då kunde ett misstag förstöra hela kvällen och jag var inte längre intresserad av att spela, säger han.

En annan orsak är att Nikus offensiva spelstil just nu inte passar in i Winnipeg där man poängterar att säkra upp bakåt.

– Backbesättningen har försvagats och nu spelar man mer på säkerhet men jag tänker inte ändra på min spelstil. Jag spelar mitt eget spel och ibland sker det misstag men förhoppningsvis kommer det tio bra prestationer efteråt, säger han.