Den medeltida marknaden i Dalsbruk på Kimitoön kulminerar i Rohan-stallets imponerande tornerspel. De häftiga tricken kräver åratal av träning och en fullständig tillit mellan häst och ryttare.

Den snövita lusitanohästen Brasil dansar in på arenan. På ryggen sitter envoyén Anielka Tarnowska av Polen, klädd i rött.

Det är medlet av 1500-talet, och kung Johan III regerar över Sverige-Finland.

Vi firar helavalkeat, en majfest då de forna finländarna brände eldar för att fördriva onda andar då boskapen släpptes ut på bete.

Nu är det varken vår eller medeltid, utan september år 2019. Den grå himlen släpper ifrån sig ett duggregn. Publiken glömmer ändå regnet då Rohan-stallets tornerspel tar fart.

Anielka Tarnowska, alltså Anu Nuotio, är föreställningens konferencier. Bakom ekipaget stiger en grupp fackelbärande soldater ut på arenan, samt tre riddare på varsin häst.

Den här gången är det riddarna Klaus Fleming (Mikko Hokka), Axel Kurck (Jaakko Nuotio) och Hartvig Henriksson (Kari Karjalainen) som ska mäta sin skicklighet.

Riddarna är adliga krigsherrar och krigare som på riktigt levt på medeltiden.

De silverglänsande rustningarna glimmar. Hästarna är klädda i färggranna täcken, caparisons. Publiken får på nära håll se hur skickligt ryttarna styr hästarna, med en brinnande fackla eller ett vapen i handen.

Ekipagen tävlar bland annat i att fälla huvuden (frukter), fånga brinnande ringar med ett svärd och hoppa över glödande hinder. Tornerspelen kulminerar i en fartfylld tvekamp med lans.