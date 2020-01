Priserna för bästa filmer och teve-serier delades ut i USA – Golden Globe-framgång för Chernobyl och Quentin Tarantinos senaste film

David Heyman, Shannon McIntosh, Margaret Qualley, Quentin Tarantino, Brad Pitt, Julia Butters och Leonardo DiCaprio poserar efter att filmen Once Upon a Time In Hollywood vunnit kategorin för bästa komedi eller musikal. Grupporträtt på skådespelare. Bild: AFP / Lehtikuva

I Los Angeles i USA tilldelades de årliga Golden Globe-priserna för bästa filmer och teve-serier under natten mot måndag. Många av strömningstjänsten Netflix egna serier och filmer hörde till förhandsfavoriterna, men produktionsbolaget besegrades av konkurrenten HBO.

Det var särskilt Questin Tarantinos nya film Once Upon a Time in Hollywood som hade en framgångsrik kväll under Golden Globe-galan, som väntat.

Filmen premierades i kategorin för bästa komedi eller musikal, bästa manuskript och Brad Pitt fick priset för bästa manliga biroll för sin insats i filmen.

Brad Pitt fick priset för bästa manliga biroll i Once Upon a Time in Hollywood. Skådespelaren Brad Pitt poserar på Golden Globe-galan. Bild: AFP / Lehtikuva

Priserna för årets bästa drama och bästa regi gick till Sam Mendes film 1917 som följer med två brittiska soldater i skyttegravarna under första världskriget.

Årets bästa manliga huvudroll gick till Joaquin Phoenix för sin roll i den omtalade filmen Joker, medan Renée Zellwegger belönades för bästa kvinnliga huvudroll i filmen Judy, skildringen om sångerskan och skådespelaren Judy Garland.

Joker fick även priset för bästa filmmusik, komponerad av isländska Hildur Guðnadóttir.

Renée Zellwegger vann kategorin för bästa kvinnliga huvudroll. Bild på skådespelaren Renée Zellwegger som poserar på röda mattan. Bild: AFP / Lehtikuva

Succession och Chernobyl stora segrare

Däremot var galan en besvikelse för strömningstjänsten Netflix, vars påkostade produktioner kammat hem 17 nomineringar, men som inte lyckades få en enda av de viktigaste utmärkelserna. Särskilt väntades framgång för Martin Scorseses gangsterdrama The Irishman, som helt blev utan pris.

Av Netflix hellånga filmer var det bara dramat Marriage Story som premierades, då Laura Dern vann bästa kvinnliga biroll.

Priset för bästa ministerie gick till den HBO-producerade succéserien Chernobyl, som ger en inblick i kraftverksolyckan och dess följder i Sovjetunionen år 1986, och har hyllats av både publik och kritiker.

Därtill fick Stellan Skarsgård priset för bästa manliga biroll i serien.

Stellan Skarsgård firar med sitt pris för bästa manliga biroll. Stellan Skarsgård firar på röda mattan. Bild: AFP / Lehtikuva

HBO tog även priset för årets bästa dramaserie med Succession, en satirisk skildring av ett familjeägt medieimperium. Huvudrollsinnehavaren Brian Cox tilldelades priset för bästa manliga huvudroll i en dramaserie.

Priset för bästa film på främmande språk gick till sydkoreanska Bong Joon-hos thriller Parasite. Filmen vann också den prestigefyllda Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes i fjol.

Sydkoreanska regissören Bong Joon Ho och priset för bästa film på främmande språk. Sydkoreansk regissör med vinstpokal. Bild: AFP / Lehtikuva

Golden Globes ordnades i år för 77:e gången. Vinnarna korades av föreningen för utländska journalister i USA, Hollywood Foreign Press Association.

Källor: AP, AFP, REUTERS, STT