Vem ska rädda brittiska Labour efter det katastrofala parlamentsvalet? Här är 6 alternativ

Bild: Jim Wood / Barcroft Media/ All Over Press

Labour söker en ny riktning och en ny ledare efter den stora valförlusten i december. Hittills har sex Labourpolitiker meddelat att de ställer upp i ordförandekampen. En färsk opinionsmätning sållar fram Keir Starmer som favorit.

Brittiska Labourpartiet fick se sig inte bara besegrade utan krossade av Tories i parlamentsvalet i december 2019.

Labourledaren Jeremy Corbyns impopularitet har angetts som en förklaring till brakförlusten. En annan är att Labour misslyckades i sitt försök att göra social ojämlikhet till den stora valfrågan istället för brexit.

Hittills har sex parlamentsledamöter meddelat att de ställer upp i ordförandekampen.

Clive Lewis



Kandidaten för ordförandeposten i brittiska Labour, Clive Lewis, har talat varmt för att Labour borde samarbeta mer med andra vänsterkrafter i Storbritannien. Brittiska politikern Clive Lewis talar inför folkmassa. Lewis ställer upp som kandidat i ordförandevalet för Labour i Storbritannien. Bild: /All Over Press

Clive Lewis slår ett slag för att Labour borde samarbeta mer med andra vänsterkrafter i Storbritannien istället för att försöka monopolisera vänsterrörelsen.

När Lewis meddelade att han ställer upp som ordförandekandidat för Labour uttryckte han sin besvikelse över att Labour under de gångna åren inte tillräckligt tydligt tagit avstånd från antisemitism.

Som ordförande säger sig Lewis vilja arbeta för ett inkluderande och tolerant Storbritannien som överbrygger både klassbarriärer och etnisk åtskillnad.

Clive Lewis har varit en ljudlig brexitmotståndare och hörde till frontfigurerna i kampanjgruppen "Love Socialism Hate Brexit."

Rebecca Long-Bailey



Rebecca Long-Bailey är Labour så kallade skuggminister i näringslivsfrågor. Rebecca Long-Bailey meddelade om sin kandidatur i Labours ordförandekamp den 6 januari 2020. Bild: /All Over Press

Labours talesperson i näringslivsfrågor, Rebecca Long-Bailey, är den som senast meddelat om sin kandidatur i ordföranderacet. Long-Bailey, som politiskt sägs stå nära avgående ordföranden Jeremy Corbyn, meddelade om sin kandidatur den sjätte januari.

I en intervju för Sky News avfärdar hon ändå insinuationerna om att hon endast representerar en kontinuitet till Corbyns politik.

Rebecca Long-Bailey deklarerar att hon aldrig vill kompromissa bort Labours anti-rasistiska arv och att hon tydligt vill arbeta för ökad migration till Storbritannien.

Long-Bailey sörjer också att Labours klimatprogram, New Green Deal, som hon arbetat mycket med föll i skymundan i valkampanjen i december.

Lisa Nandy



Brittiska politikern Lisa Nandy säger att Labour måste våga möta de ilskna väljare som valde Tories - genom att "ta debatten och vinna den". Brittiska politikern Lisa Nandy debatterar i brittiska TV-programmet Peston. Nandy säger att Labour måste våga möta de ilskna väljare som valde Tories - genom att "ta debatten och vinna den". Bild: /All Over Press

Det finns många inom Labour som redan i många år varit besvikna på Jeremy Corbyns sätt att leda Labour. En av dem är Lisa Nandy som nu också ställer upp i ordförandekampen.

Lisa Nandy var skuggminister för energi och klimatfrågor i Jeremy Corbyns skuggkabinett 2016, men hon avgick i protest mot Corbyns och hans falangs kompromisslösa sätt att leda partiet.

Lisa Nandy var ytterst kritisk till Corbyns och Labours beslut att förespråka en andra folkomröstning om EU-medlemskapet.

Lisa Nandy, som arbetade med utsatta barn innan hon blev parlamentsledamot anser att Labour tappat många av sina traditionella anhängare för att partiet tappat kontakten till den verkighet utsatta människor på arbetarorter lever i.

Jess Phillips

Jess Phillips har flaggat för att om hon blir ordförande för Labour kan ett återinträde i EU bli aktuellt som tema i nästa parlamentsvalskampanj. Brittiska politikern Jess Phillips talar inför pressen. Phillips ställer upp som kandidat i ordförandevalet för Labour i Storbritannien efter att Jeremy Corbyn meddelat att han inte ställer upp för omval. Bild: /All Over Press

Parlamentarikern Jess Phillips hör likt Lisa Nandy till dem som öppet och ljudligt kritiserat Jeremy Corbyns sätt att leda Labour. Hon har också uttryckt sitt missnöje mot partiets oförmåga att rakt och tydligt ta avstånd från antisemitism och trakasserier.

I samband med att Phillips meddelade om sin kandidatur sade hon att hon som partiledare för Labour kunde tänka sig att arbeta för ett återinträde i EU.

Keir Starmer



Keir Starmer röstade för ett EU-medlemskap i folkomröstningen 2016, men nu vill han att Labour ska fokusera på att britterna lyckas förhandla fram ett så fördelaktigt handelsavtal med EU som möjligt. Keir Starmer som är utrikesminister i Arbetarpartiets skuggregering, säger att det ännu är möjligt att stoppa brexit Bild: EPA-EFE/WILL OLIVER

Labours skuggminister för brexitfrågor, Keir Stramer, ligger bra till i ordförandekampen. Stramer toppar en av de första opinionsmätningarna som gjorts om vem som ska bli Labours nya ledare. Opinionsmätningsinstitutet YouGov frågade i slutet av december 1059 Labourmedlemmar vem de önskade se som ny ordförande för sitt parti.

Starmer har varit en aktiv brexit-motståndare och han hörde till dem i partiet som mest aktivt krävde att Labour skulle förespråka en andra folkomröstning om EU-medlemskapet. I dagsläget, när Storbritannien strax ska lämna EU, vill Stramer ändå inte längre ta upp frågan om en ny folkomröstning.

Keir Stramer placerar sig politiskt i mitten jämfört med Jeremy Corbyn.

Emily Thornberry

Emily Thornberry är utrikesminister i Labours skuggregering. Thornberry hoppas att nästa Labourledare lyckas utnyttja Boris Johnsons misstag bättre än vad Jeremy Corbyn lyckades med. Brittiska politikern Emily Thornberry debatterar i TV-studio. Thornberry har gett sig in i kampen om vem som ska bli ordförande för Labour efter Jeremy Corbyn. Bild: /All Over Press

Emily Thornberry har suttit på posten som minister med ansvar för utrikesfrågor och hon var den första som meddelade om sin kandidatur i ordförandekampen. Thornberry beskrivs som en av Corbyns närmaste lierade men hon motsatte sig kraftigt att parlamentsvalet skulle ordnas före brexitfrågan avgjorts i en folkomröstning.

Många brexitförespråkare inom Labour har sagt att det skulle vara bättre med en ny Labourledare från norra England istället för en storstadsbo och remainer som Thornberry.

Bara parlamentsledamöter får ställa upp

För att kunna delta i ordförandeomröstningen måste en kandidat vara invald i det brittiska parlamentet.

Dessutom måste de ha en uppbackning av minst tio procent av Labours ledamöter i det brittiska parlamentet och EU-parlamentet.

Kandidaterna måste också stödas av fem procent av antingen valdistriktens lokalavdelningar eller fackförbund eller andra organisationer som är kopplade till Labour.

Förutom de sex kandidater som hittills meddelat om sin kandidatur kan även nya namn dyka upp under den pågående nomineringsveckan som avslutas den 13 januari.

Den 21 februari startar ordförandeomröstningen för Labours medlemmar.

Den 4 april meddelar Labour vem som valts till ny ordförande.

Källor: BBC, The Guardian, Sky News, The Independent, The Tribune Magazine