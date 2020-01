Forskare: Knappast direkt krig mellan USA och Iran - men den spända situationen kan stärka Islamiska staten

Iran hämnades general Soleimanis död med en missilattack mot amerikanska baser natten till onsdagen. Forskare på Utrikespolitiska institutet tror inte att den iranska attacken direkt kommer att följas av nya attacker.

- Trycket på Iran att vedergälla Qasem Soleimanis mord var så stort att Iran var tvunget att utföra någon typ av symbolisk men direkt militär attack mot USA:s trupper, säger Wolfgang Mühlberger, som är äldre forskare på Utrikespolitiska institutet.

Mühlberger forskar bland annat i Irans utrikespolitik i Mellanöstern.

På basis av de uppgifter som hittills sipprat ut bedömer Mühlberger att missilattacken mot de två militärbaserna i Irak som hade både amerikansk och europeisk bemanning kunde bedömas som en attack av låg profil.

Precis som många andra bedömare säger Wolfgang Mühlberger att Iran inte har något att vinna på att trappa upp de militära angreppen mot amerikanska mål - helt enkelt för att USA rent militärt är klart överlägset Iran.

- Iranierna kan bara förlora på ett direkt krig - de måste hålla konfrontationen mot USA på en lämplig nivå. Tills Donald Trump meddelat hur USA kommer att reagera på attacken finns mycket osäkerhet i luften.

Lågintensiva krigföringen fortsätter



Wolfgang Mühlberger säger ändå att allting pekar på att den lågintensiva konflikt som pågått mellan USA och Iran - sedan USA våren 2018 drog sig tillbaka från kärnenergiavtalet och införde sanktioner mot Iran - kommer att fortgå.

En del av denna konflikt är det krig via mellanhänder som Iran driver. Iran har ett starkt inflytande på flera väpnade grupperingar i Mellanöstern, så som Hizbollah i Libanon och Huthirebellerna i Jemen

- Detta krigstillstånd utan öppen krigsförklaring kommer att fortsätta oavsett mordet på Soleimani och missilattacken natten till onsdag.

Iranska generalen Qasem Soleimanis död har fått tusentals iranier att gå ut på gatorna och kräva hämnd mot USA. Demonstranter utanför USA:s ambassad i Istanbul bär på bilder av den mördade iranska generalen Qasem Soleimani

Också yngre forskaren Mariette Hägglund på Utrikespolitiska institutet tror att Iran kommer att fortsätta sitt krig via ombud - så kallade proxygrupper.

Hägglund, som forskar i Mellanösterns politik och även gjort sin praktik på Finlands ambassad i Teheran, medverkade i Svenska Yles Nyhetspodd på onsdagen.

- Det är fullt möjligt att Iran officiellt "nöjer" sig med den här attacken och senare kan de komma att utföra indirekta attacker via proxy-trupper, där man kan dölja att det direkt var Iran som låg bakom attacken, säger Hägglund.

IS roll kan förstärkas



Wolfgang Mühlberger tror att en konkret effekt av det spända läget i

Irak efter mordet på general Soleimani kan bli att den västerländska närvaron i området minskar.

Mühlberger pekar särskilt på de västerländska militära utbildare som i åratal utbildat irakiska trupper som en del av kriget mot den Islamiska staten.

- Ett exempel är de tyska trupperna som lämnade Irak och flyttades till Kuwait och Jordanien. Det här kommer i längden att försvaga de irakiska trupperna som en del av fronten mot IS.

Mühlberger säger att de irakiska trupperna ständigt borde få utbildning eftersom det är fullt möjligt att IS kommer att återuppstå på irakisk mark.

- Om fler och fler utländska militära utbildare lämnar Irak är det här entydigt en fördel ur den Islamiska statens perspektiv. Just nu är IS nätverk under jorden, men den här utvecklingen kan stärka dem och leda till framtida attacker.

Irans roll i Syrien kommer inte att förändras

Wolfgang Mühlberger från Utrikespolitiska institutet tror däremot inte att Irans starka stöd till Assad-regimen i Syrien och Irans roll i kriget i Syrien kommer att förändras efter att Qasem Soleimani mördats.

General Esmail Ghaani, som utsetts till Soleimanis efterträdare, kommer att fullfölja Soleimanis arbete som ledare för iranska Islamiska revolutionsgardets specialenhet al-Quds.

- Al Quds militära verksamhet utanför Irans gränser har inte varit beroende av Soleimanis person. Irans Syrien-policy kommer inte att förändras, utan de vill fortsätta ge sitt straka stöd till Syriens regering i kriget, säger Wolfgang Mühlberger på Utrikespolitiska institutet.