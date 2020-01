Matias Maccelli tillbaka i vardagen efter JVM och målskytt direkt – Ilves föll då pucken studsade HIFK:s väg

Tillbaka i ligavardagen efter junior-VM. Då behövde Matias Maccelli bara några minuter på isen för att bli målskytt mot HIFK. HIFK vann ändå matchen tack vare stor hjälp från två Ilvesbackar.

Matias Maccelli levde inte riktigt upp till förväntningarna under junior-VM. 19-åringen har varit en sensation i ligaspelet för Ilves men i VM blev det bara 2+3=5 poäng på sju matcher.

I kväll var han tillbaka på ligaisen och slog till direkt. Maccelli gjorde 1–0 mot HIFK redan efter tre och en halv minut. Maccelli fick mycket med utrymme i powerplay och prickade in pucken bakom Atte Engren.

Några minuter senare hade Maccelli ett gyllene läge att göra 2–0. Maccelli kom fri mot Engren och fick två chanser men målvakten gjorde två starka räddningar.

I stället för en tvåmålsledning för hemmalaget kvitterade HIFK. I mitten av första perioden dumpade Michael Keränen in en puck mot mål och den gick in via Ilvesbacken Niko Peltola.

Ilves var under långa stunder det bättre laget men Atte Engren gjorde några strålande räddningar och såg till att hemmalaget inte kunde rycka. Men i slutet av den andra perioden tvingades han till slut kapitulera då Ville Meskanen gjorde 2–1.

HIFK fick hjälv av Ilvesback igen

Hemmalagets ledning höll till den 54:e minuten. Då kvitterade HIFK och precis som vid det första målet fick man hjälp av Ilves även den här gången.

Ville Leskinen försökte nå Jesse Saarinen med en passning men pucken studsade på Aleksi Elorinnes skridsko och in i mål.

Matchen gick sedan till förlängning och där avgjorde Leskinen för HIFK.

I botten av tabellen tog jumbon TPS en välbehövlig seger. Laget bröt en tre matcher lång förlustsvit då man besegrade SaiPa med 3–0.

Matchen avgjordes i mitten av den andra perioden då TPS gjorde två mål på tretton sekunder. Först jobbade Petteri Wirtanen in 2–0 och i följande anfall satte Hannu Kuru 3–0 från liten vinkel.

Tack vare segern knappade TPS in på bottenkonkurrenterna. Åbolaget ligger nu en poäng efter Sport och två efter Jukurit. Sport förlorade i kväll på hemmaplan med 1–2 mot tabelltvåan Tappara.

Resultat:

Ilves – HIFK 2–3 efter förlängning

KalPa – KooKoo 0–4

Pelicans – HPK 2–1 efter förlängning

SaiPa – TPS 0–3

Sport – Tappara 1–2