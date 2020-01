Fjolårets rekordvarma, torra väder i Australien stor orsak till skogsbränderna - nya varningar och evakueringsorder utfärdas

Fjolåret var det varmaste och torraste i Australien någonsin. Det förra värmerekordet var från år 2013 medan det torraste året hittills inträffade år 1902.

- Januari i fjol var den varmaste månaden i Australiens historia och i december såg vi hur vi nya rekord slogs för enskilda dagar, flera dagar i rad, säger forskningschefen Karl Braganza vid Australiens meteorologiska institut.

I framtiden kan man vänta sig lika varma år som år 2019, varnar Braganza i institutets årsrapport.

Det regnar mindre i östra Australien samtidigt som det är rekordvarmt, vilket är en starkt bidragande orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar i de sydöstra delarna av landet.

Det är flera globala väderfenomen som påverkar vädret i Australien; bland dem El Nino fenomenet i Indiska oceanen samt uppvärmningen av stratosfären över Sydpolen.

Det är inte rekord torrt överallt, för i januari och februari föll det rekordmycket regn i delstaten Queensland.

Australien har i flera månader lidit av omfattande skogsbränder, som har spritt sig till ett över 80 000 kvadratkilometer stort område.

26 människor har omkommit och tusentals människor har flytt fråns sina hem medan minst 2 000 bostadshus har brunnit upp. Bränderna har orsakat enorma ekonomiska skador bland annat för turistnäringen vid kusten i sydöstra Australien.

Myndigheterna har utfärdat nya varningar för skogsbränder och gett evakueringsorder för invånare i hotade områden i sydöstra Australien.

Vädret blir varmare igen under de närmaste dagarna, vilket befaras utlösa nya skogsbränder.

Det rådande katastroftillståndet i delstaten Victoria har förlängts med två dagar medan invånare i grannstaten New South Wales varnas för värre väderförhållanden under de kommande dagarna.

Storstäder som Sydney, Melbourne och Canberra är insvepta i tjock rök, som man till och med känner av på andra sidan Stilla havet, ända i Sydamerika.