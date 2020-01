Jan Lundell skrev ligahistoria då HIFK tog årets första trepoängare – 46-åringen höll nollan då lagkompisarna fixade segern

View this post on Instagram

JAN LUNDELL IFK:N VARAMAALIVAHTINA TÄNÄÄN! IFK:n maalivahtivalmentaja Jan Lundell on solminut IFK:n kanssa ottelukohtaisen pelaajasopimuksen Atte Engrenin sairastuttua viime hetkellä. 46-vuotiaasta "Lunkasta" tulee samalla liigahistorian vanhin pelaaja. Aiempaa ennätystä piti hallussaan Timo Nummelin pelatessaan yhden runkosarjaottelun TPS:ssä ollessaan 45-vuotias kaudella 1993-1994. Sopimuksen julkistamisen johdosta Lunkka tarjoaa sadalle ensimmäiselle nimmaroidut Lunkka en gång till- liput kympillä! Käy ostamassa lippusi HIFK:n fanikaupasta. Ovet auki kello 17:30.