Kanerva: Läget i Irak historiskt farlig för Finlands krishanteringsstyrka - Inga finländare evakuerade

Kanerva redogjorde för läget under en presskonferens i riksdagen. Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva håller presskonferens i riksdagen den 9 januari 2020. Bild: Lehtikuva

Riksdagens försvarsutskott samlades i dag till extra möte för att gå igenom situationen för den finländska krishanteringsstyrkan i Irak. Cirka 80 finländare tjänstgör i Erbil, Irak, främst i den internationella koalitionen mot terrorgruppen IS.

Utskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml) säger att det var befogat att gå igenom situationen i och med de aktuella händelserna.

- Den situation som Finland som en del av det internationella samfundet verkar i, under omständigheter som nu i Erbil, torde vara den farligaste under vår historia av fredsbevarande verksamhet och krishantering, sade Kanerva under en presskonferens i riksdagen på torsdagen.

Kanerva konstaterar att läget efter den iranska missilattacken mot Erbil nyligen nu är lugnare, men ingen kan garantera att lugnet kommer att hålla i sig.

"Tio års arbete kan rinna ut i sanden"

Kanerva säger att Finland vill vara med och stabilisera läget i regionen eftersom allt måste göras för att minska på spänningen.

Kanerva säger att det är viktigt att den öppna konflikten mellan USA och Iran inte trappas upp utan snarare trappas ned, så att den pågående krisen inte spårar ur.

Om det hände skulle tio års arbete i kampen mot IS bokstavligen rinna ut i sanden, säger Kanerva.

En sådan utveckling skulle enligt Kanerva förstärka extremistiska rörelser i regionen samtidigt som de moderata aktörernas möjligheter att stabilisera läget skulle försämras.

Inga finländare har alltså evakuerats ur Irak, till skillnad från till exempel Danmark som temporärt har flugit 100 danska soldater från Irak till Kuwait.

Om en evakuering blir aktuell kommer den enligt Kanerva att genomföras ungefär inom ett dygn.

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) och statsminister Sanna Marin (SDP) sade på onsdagen att Finland fattar ett eventuellt beslut om evakuering av den finska styrkan i samråd med andra länder som som deltar i operationen mot IS.