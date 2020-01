Maffig stämsång utmärker Pargasbandet Cold Case musik

Pargasbandet Cold Case kännetecknas av melodisk countryinfluerad musik och maffig stämsång. För ett år sen förförde de publiken med låten So other can live. Nu är de tillbaka och utmanar på Vegatoppen med låten Sunshine.

Bandets sångare Rebecka Pahlman säger att stämsången i Cold Cases musik är något som kännetecknar dem, det har rentav blivit deras varumärke.

Ofta är sången tre- eller fyrstämmig.

Det här är Cold Case Hemma från Pargas



Består av: Cecilia Almér - sång och slagverk

Majsan Arvidsson - sång och slagverk

Rebecka Pahlman - sång, slagverk, violin och banjo

Matti Ridberg - gitarr

Kaj Kuhlberg - bas

Folke Pahlman - 12-strängad gitarr, bakgrundssång

Kecke Kivekäs - trummor

Rappe Ahlbäck - ljudtekniker Spelar melodisk countryinfluerad musik



Utmanar på Vegatoppen med låten Sunshine.

Uppsving i karriären

Förutom bandets sju medlemmar poängterar Pahlman att man inte ska glömma deras ljudtekniker, Rappe Ahlbäck, som är med på alla spelningar.

– Vi brukar säga på spelningar att om vi låter dåligt så är det Rappes fel, men om vi låter bra så är det vår egen förtjänst, skämtar Pahlman.

Sedan Cold Case senast figurerade på Vegatoppen har de känt ett litet uppsving i musikkarriären. Efterfrågan på spelningar har ökat.

– Det har kommit okända människor och frågat när vi ska ha spelning, vilket är väldigt roligt.

Pahlman tycker att Pargas har ett aktivt musikliv. Cold Case har haft både privata och allmänna spelningar den senaste tiden.

För ett år sen utmanade Cold Case på Vegatoppen med låten So other can live. Cold Case. Bild: Pelaago Photography

Gemensam kalender för att få tiden att gå ihop

Ett problem som lätt uppstår när ett band består av så många musiker, som Cold Case gör, är att få det tidsmässigt att gå ihop med spelningar och övningar.

– Ibland är det en utmaning, men vi har bestämt att vi har en skild dag i veckan som vi övar.

Bandet har även en gemensam kalender där de kan pricka in om de är upptagna.

Av någon underlig anledning brukar jag få inspiration när jag är sjuk ― Rebecka Pahlman, sångare i Cold Case

Utmanar på Vegatoppen med låt om längtan

Cold Case utmanar nu på Vegatoppen med låten Sunshine. En låt som är skriven av Pahlman för ungefär tre år sen.

Sunshine kom till under relativt märkliga omständigheter.

– Av någon underlig anledning brukar jag få inspiration när jag är sjuk. Även den här gången var jag hemma i förkylning och tänkte att jag skulle ta min banjo och se vad jag hittar på.

Låten har ett enkelt budskap.

– Den handlar om en längtan till någon eller någonting.

Solskenet eller sunshine är en metafor för någonting viktigt i livet.

– Låten är inspirerad av låten Can’t you hear me calling av Crooked still, säger Pahlman.

Framtiden ser ljus ut för Cold Case

Under år 2019 har bandet spenderat mycket tid i studion och man kommer att få ta del av mera musik av Cold Case inom snar framtid.

2020 har precis startat och det kommande musikåret ser lovande ut för Cold Case.

– Vi har faktiskt spelningar på kommande redan i januari.

Den 25.1.2020 kan man se Cold Case spela i Kimito och den 26.1.2020 i Pargas.

Du kan rösta på låten här.