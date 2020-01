Mäkäräinen inledde nya året med bekanta takter – näst snabbaste åktiden bådar gott inför fortsättningen i Tyskland

Kaisa Mäkäräinen är en av världens snabbaste då det kommer till till skidåkningen, men då skyttet inte fungerar lyser pallplaceringarna med sin frånvaro. I dag noterades hon ändå för säsongens bästa sprintresultat.

Det nya skidskytteåret inleddes med sprint i ett regnigt, varmt och dimmigt Oberhof.

Kaisa Mäkäräinen var ute efter säsongens första pallplacering i Tyskland, men de planerna gick upp i rök på ett bekant ställe: skjutvallen.

I det inledande liggande skyttet blev det två bommar och 36-åringen avrundade dagen med en miss i det stående.

I skidspåret var finländskan i sitt esse trots det tunga föret och noterades för den näst snabbaste tiden. Endast Denise Herrmann var snabbare än finländskan.

Kaisa Märäinens resultatrad i säsongens fyra inledande sprinttävlingar är ingen munter läsning: 53–13–56–11.

Mari Eder inledde riktigt piggt i skidspåret och även skyttet fungerade. Prickfritt vid det liggande skyttet och en placering bland de tio främsta var fullt realistisk.