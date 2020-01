Enorm explosion då oidentifierade stridsplan angrep pro-iransk grupp i östra Syrien - USA bombade samma område nyligen

Oidentifierade stridsplan har angripit vapenlager och misstänkta missiltransporter i östra Syrien, nära den irakiska gränsen. USA som angrep en pro-iransk milisgrupp i samma område nyligen, har inte ännu kommenterat dagens attacker.

Det Syriska människorättsobservatoriet samt oberoende medieaktivister i området säger att stridsplanen bombade ett vapenlager som tillhör en pro-iransk milisgrupp samt lastbilar som transporterade missilkomponenter.

Attackerna orsakade en enorm explosion, som hördes vida omkring.

USA utförde nyligen en missilattack mot en pro-iransk milisgrupp i samma område vid gränsen, men varken USA, Syrien eller Irak har ännu kommenterat dagens attacker.

Åtminstone 25 irakiska milismän som tillhörde den pro-iranska milisgruppen Kataib Hizbollah, dödades i de amerikanska missilattackerna den 29 december vilket utlöste antiamerikanska protester i Irak.