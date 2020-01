Ilkka Herola hade redan gett upp hoppet efter en dålig insats i backen – då var han snabbast i spåret och slutade åtta: ”Måste vara nöjd”

En klar norsk seger – men också en fantastisk blåvit upphämtning. Fredagens tävling i nordisk kombination bjöd på flera nordiska höjdpunkter. Ilkka Herola var bästa finländare på en otippad åttonde plats.

Nej, det såg inte ut att bli finländarnas dag på fredagen.

Backmomentet gick totalt åt skogen igen. Ilkka Herola var bästa finländare på en 24:e plats, men också han hade ett nästan två minuter stort avstånd upp till täten.

Norrmannen Jarl-Magnus Riiber var ändå överlägsen i backen och avståndet ner till resten av tätåkarna var inte lika omänskligt. Men Herola menade ändå i Yles tv-intervju att alla chanser till en framskjuten placering hade försvunnit.

Herola var ändå vass i skidspåret. Vassare än någon annan, faktiskt. Herola var snabbast av alla på 10 kilometer och korsade mållinjen som åtta.

Hur hade han lyckats med det?

– Min taktik är alltid den samma, jag öser på för fullt från start och så ser jag hur långt det räcker, berättar Herola i tv-intervjun.

Jakten sög musten ur kroppen

På slutet kunde han ändå inte utmana resten av åkarna i klungan. Riiber lekte hem segern med klar marginal ner till tysken Vinzenz Geiger och landsmannen Jörgen Gråbak.

– Farten räckte inte hela vägen i dag. Men där fanns nog riktigt hårda killar med i kampen. Jag hade ändå fått jaga dem i en halv minut så de kunde lätt rycka ifrån då de valde att göra det. Men inte var det dåligt av mig heller, analyserar Herola.

En åttondeplats är nämligen riktigt bra i världscupssammanhang, påpekar han.

– I det här sammanhanget måste man nog vara nöjd, säger Herola.

Eero Hirvonen slutade 20:a och Wille Karhumaa var 37:e bäst i tävlingen. Världscupen fortsätter redan på lördag i nordisk kombination. För Herola gäller det nu att hitta de där några extra metrarna i backmomentet.

– Mest handlar det om att inte försöka för mycket. Det ska jag inte göra mig skyldig till i morgon, säger han.

Resultat:

1. Jarl Magnus Riiber NOR 26.10,9

2. Vinzenz Geiger GER +26,6

3. Jörgen Gråbak NOR +27,7

4. Fabian Riessle GER +29,3

5. Johannes Rydzek GER +29,8

6. Lukas Greiderer AUT +31,8

7. Martin Fritz AUT +32,7

8. Ilkka Herola FIN +32,9

9. Eric Frenzel GER +33,0

10. Jens Lurås Oftebro NOR +33,3

...

20. Eero Hirvonen FIN +1.31,6

37. Wille Karhumaa FIN +3.09,4