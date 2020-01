Inga nya skymfer att vänta när Sanna Marin besöker Tallinn – Finland och Estland är väldigt nära vänner anser kollegan Jüri Ratas

"Jag skulle vilja påminna om vad Vladimir Uljanov Lenin sa, att varje kökspiga kan bli en minister, eller hur det nu var han sa. Nu ser vi då hur ett butiksbiträde har blivit statsminister och hur några andra gatuaktivister och obildade människor samtidigt har blivit regeringsmedlemmar där."

På estniska:

"Ma tuletaksin meelde ikkagi Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige.“