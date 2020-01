”Nu såg jag dum ut” – jättetabbe av Tarjei Bø kostade norrmannen en framskjuten placering, Tero Seppälä 31:a i Oberhof

En bom i det stående skyttet – men Tarjei Bø skippade att åka på straffrunda. Han märkte missen alldeles för sent och slutade 24:a i sprinttävlingen i skidskytte i Oberhof. Segern gick emellertid till Martin Fourcade, medan Tero Seppälä var bästa finländare på en 31:a plats.

Det gick inte riktigt som på Strömsö för Tarjei Bø på fredagen. Norrmannen hörde till förhandsfavoriterna i sprinttävlingen i Oberhof och Bö inledde också tävlingen fint.

Bö var prickfri i det liggande skyttet och då han kurvade in till skjutvallen för andra gången var han fortfarande med i striden om pallplaceringar i allra högsta grad. Där blev det ändå en bom för Bø – men den största missen kom kort där efter.

Bö skippade nämligen att åka in på straffrunda helt och hållet. Då norrmannen märkte felet var loppet redan kört. Bø åkte tillbaka och slutförde tävlingen, men korsade mållinjen som 24:a.

– Är det här möjligt, frågade sig Bø i NRK:s intervju efter tävlingen.

– Efter bommen åkte jag bara ut på det sista varvet. Så halvvägs ned för nedförsbacken insåg jag min miss. Så fick jag åka upp för backen igen. Höll på att krocka med fyra-fem åkare, berättar han.

Fourcade klar etta, Seppälä bästa finländare

Inte det smartaste draget, medger Bø.

– Nu såg jag dum ut, säger han.

I brorsan Johannes Thingnes Bøs frånvaro gick segern till Martin Fourcade med klar marginal. Han kom i mål 25,5 sekunder före landsmannen Emilien Jacquelin.

För Finlands del såg Tuomas Harjula ut att fixa den bästa placeringen då han ännu efter det första, liggande skyttet låg på 21:a plats. Men en bom i det stående skyttet fällde ner honom långt ner på resultatlistan.

Tero Seppälä, som bommade ett skott liggande och två stående, var istället bästa finländare på en 31:a plats. Harjula slutade 84:a medan Jaako Ranta slutade på 109:e och sista plats i tävlingen.

Världscupshelgen i tyska Oberhof fortsätter på lördag med stafetter för både damerna och herrarna. På söndag står masstarter i tur för skidskyttarna.

Resultat:

1. Martin Fourcade FRA 25.27,2 (0 bommar)

2. Emilien Jacquelin FRA +25,5 (1)

3. Johannes Kühn GER +33,0 (1)

4. Matvei Elisejev RUS +41,1 (0)

5. Aleksandr Loginov RUS +47,8 (1)

6. Simon Desthieux FRA +49,8 (1)

7. Arnd Peiffer GER +1.00,1 (1)

8. Erlend Bjöntegård NOR +1.06,5 (2)

9. Johannes Dale NOR +1.18,2 (2)

10. Vetle S. Christiansen NOR +1.24,8 (3)

...

31. Tero Seppälä FIN +2.08,6 (3)

84. Tuomas Harjula FIN +3.47,9 (1)

109. Jaakko Ranta FIN +5.50,0 (5)