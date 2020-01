Sofia hjälper finlandssvenska brottsoffer: "Vem som helst kan falla offer för ett brott"

För tre år sedan hörde finlandssvenska Sofia om möjligheten att jobba som volontär vid Brottsofferjouren. Sedan dess har hon fungerat som stöd för tiotals personer som råkat ut för olika typer av brott.

Jobbet har gett henne insyn i en värld som hon tidigare inte kände till.

- Jag har lärt mig att vem som helst kan falla offer för ett brott.

Brotten det handlar om kan vara våld i nära relationer, identitetsstölder, gatuvåld, sexuella trakasserier eller våldtäkter - det vill säga händelser som är traumatiska och som väcker en massa frågor hos offret. Vad ska jag göra nu? Vem ska jag kontakta? Vad händer om jag brottsanmäler händelsen? Blir det rättegång?

Språket är viktigt

För att kunna stöda de drabbade fick Sofia utbildning vid Brottsofferjouren och i dag är hennes hjälp värdefull för många finlandssvenska brottsoffer.

- Jag tror det är väldigt viktigt att folk får tala svenska. Om jag själv föll offer för ett brott skulle jag absolut vilja tala svenska. Under svåra perioder i livet är det viktigt att få betjäning på sitt modersmål, säger Sofia.

Själv har hon främst fungerat som samtalsstöd och har träffat brottsoffer som har frågor kring brottet. Dessutom har hon suttit i telefonjour och svarat på frågor om hur en rättsprocess går till. Hon har utbildning i socialt arbete, men är inte juridisk expert.

- Oftast handlar det om att finnas där och lyssna. Det kan vara omvälvande att falla offer för ett brott och där tror jag att jag har kunnat hjälpa mina klienter.

Efterfrågan på stöd ökar

Antalet svenskspråkiga personer som bett om stöd via Brottsofferjouren i Finland har ökat – från 186 personer 2018 till 278 personer 2019.

Därför behövs fler svenskspråkiga frivilliga som är beredda att hjälpa, berättar handledaren Sirkku Opacic vid Brottsofferjouren i Åbo.

- Att till exempel ringa och berätta att man vill ta sig ur ett våldsamt förhållande kan vara svårt. Därför är det viktigt att få tala sitt eget modersmål då man befinner sig i en svår situation, säger Opacic.

Handledare Sirkku Opacic vid Brottsofferjouren i Åbo. Närbild på Sirkku Opacic som sitter framför en ljus vägg. Bild: Yle/Marie Söderman

En frivillig stödperson kan träffa brottsoffer eller ge samtalsstöd per telefon, som Sofia, men det går också att hjälpa via chat eller att vara närvarande under polisförhör och rättegång.

För tillfället har Brottsofferjouren cirka 500 frivilliga medhjälpare i hela landet.

- Vi kan inte ställa krav på hur mycket en frivillig ska jobba, men om ett fall hamnar i rätten följer samma volontär ofta med under hela processen tills domen fallit, berättar Opacic.

Fakta om Brottsofferjouren Brottsofferjouren (Rikosuhripäivystys, RIKU) upprätthålls av Finlands Röda Kors, Förbundet för mödra- och skyddshem, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, Mannerheims Barnskyddsförbund, Finlands Settlementförbund och Kyrkostyrelsen. Justitieministeriet har gett Brottsofferjouren i uppdrag att producera och erbjuda allmänna stödtjänster för offer enligt brottsofferdirektivet. Tjänsterna är gratis och konfidentiella i enlighet med offrets behov.

"Ens eget liv ska vara i balans"

Den som är volontär behöver inte ha någon speciell yrkesbakgrund, men Opacic betonar att ens eget liv måste vara i balans.

- Vi går igenom ganska svåra saker. Om man har egna traumatiska och obearbetade händelser i bakgrunden kommer de antagligen upp under processen. Men det som mest behövs är vanligt bondförnuft och att man är beredd att ge av sin tid.

Under våren (februari-april) kommer en kurs för frivilliga stödpersoner att ordnas i Åbo. Den omfattar cirka 40 timmar och går på finska, men materialet fås på svenska. I kursen ingår föreläsningar, hemuppgifter, samarbete med polisen och studiebesök vid olika myndigheter. Anmälningar tas emot vid Brottsofferjouren eller via webben.

Sofia vill inte framträda med sitt riktiga namn och heter egentligen något annat.