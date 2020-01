Storm för med sig ruskigt väder under kvällen och natten - gator stängdes av i Helsingfors centrum - ung man i gummibåt räddades ur höga vågor

En storm med regn och mildare väder drar fram över Finland. Vinden nådde i dag en styrka på 21-26 meter per sekund. Under kvällen blåste det 31 meter per sekund.

På Skärgårdshavet nådde vindarna stormstyrka och också i Österbotten har det lokalt uppmätts 26 meter per sekund i byarna.

Stormen för med sig nederbörd - i den södra delen av landet i form av regn. Mellersta Finland får blötsnö och i Lappland snöar det.

På västkusten kan det regna rikligt - speciellt i området mellan Åbo och Vasa.

Stort räddningspådrag då ung man i gummibåt råkade i sjönöd i höga vågor

En ung man som hade begett sig "ut på äventyr" i en gummibåt måste räddas ut de höga vågorna utanför Ärtholmen i Helsingfors under kvällen.

Båten hade stjälpt och mannen klamrade sig fast vid den och lyckades ringa räddningstjänsten. Räddningsverket, polisen och sjöbevakningen begav sig alla iväg ut för att rädda mannen.

Räddningsverket konstaterade att mannen hade tur då han hade en telefon med sig och lyckades ringa efter hjälp.

Gator stängdes av i Helsingfors

Vinden har varit mycket kraftig på olika håll i landet, säger Petri Hoppula vid Meteorologiska institutet till STT.

- Det har blåst 23,4 meter i sekunden i Sibbo och 31 meter per sekund i Kaskö.

Polisen i Helsingfors blev tvungen att stänga av gator för trafik i ett område mellan Högbergsgatan, Bergmansgatan och Skarpskyttegatan eftersom stormen hade ryckt loss takrännor.

På alla sjödistrikt varnas det för den hårda vinden och höga vågor.

Mycket variation i vädret

På söndag eftermiddag blir det uppehåll och rätt klart - till och med soligt - i landets mellersta del. Temperaturerna rör sig på plussidan.

I söder är det fortfarande grått, disigt och småfuktigt. Det blåser fortfarande, men inte lika hårt som under natten. På söndag eftermiddag kan det bli 5-6 plusgrader i söder.

Köldgrader förekommer bara i Lappland.

På måndag kan solen titta fram på flera håll - samtidigt blir det igen lite kallare.

På tisdag är det igen mestadels mulet - med några små solchanser. Temperaturen rör sig allmänt på båda sidor om nollstrecket.

Se närmare information på Meteorologiska institutets sidor