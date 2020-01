Trummisen i rockbandet Rush är död – Neil Peart blev 67 år gammal

Neil Peart, trummis i kanadensiska rockbandet Rush, är död efter en tids sjukdom. Han blev 67 år gammal.

Rockbandet ger dödsbudet på Twitter.

Neil Peart September 12, 1952 - January 7, 2020 pic.twitter.com/NivX2RhiB8 — Rush (@rushtheband) January 10, 2020

Rocktidningen Rolling Stone har listat Peart som alla tiders fjärde bästa trummis.

Rush valdes till Rock and Roll Hall of Fame år 2013. Bandet har sålt 25 miljoner album i USA. Till bandets mest kända låtar hör The Spirit of Radio och Tom Sawyer.

Peart fick hjärntumör 2015, varefter han lämnade turnélivet. Han avled i sviterna av sjukdomen.

Källa: AFP