FPA beklagar datastrul – men ansökningar kan också lämnas in per telefon då e-tjänsten ligger nere

I över en vecka har Folkpensionsanstaltens (FPA) e-tjänst på nätet för ansökan om sjukdagpenning varit ur bruk.

Just nu går det alltså inte att skicka in ett intyg över sjukledighet via e-tjänsten för att få sin ersättning.

Det här råkade en person på Kimitoön nyligen ut för. Att i stället sköta ansökan vid ett FPA-kontor över disk blev svårt, eftersom FPA:s servicepunkt i Kimito bara har öppet tre timmar på tisdagar.

- Vi beklagar att funktionen inte är i bruk för tillfället. Men ibland sker saker vi delvis inte kan göra något åt, säger Tina Söderman, direktör för den västra kundserviceenheten vid FPA.

Tina Söderman rekommenderar att kunder i stället bokar telefontid på FPA:s webbplats. Då ringer FPA upp inom 2-4 dagar vid den tidpunkt kunden valt och handläggaren har då hunnit sätta sig in i ärendet.

- Då går det att göra sin ansökan via telefon. Kunden fotograferar de dokument som behövs med sin mobiltelefon och skickar dem till en adress som handläggaren ger.

Varför informerar FPA inte om det här på sidan där det är avbrott i e-tjänsten?

- Jag ser att det inte står på den sidan, men telefonservice är en helt normal form av kundservice för oss. Då man går in på FPA:s sida för kundservice hittar man rubriken ”boka tid". Där finns mer uppgifter om hur man ska göra.



FPA har begränsad service i olika kommuner. Kontor har stängt eller har öppet endast några timmar per vecka. Ställer inte det här högre krav på att era e-tjänster fungerar?

- Absolut, det är självkart att de ska fungera, därför är det här så beklagligt. Men tyvärr uppstår problem ibland. Vi har kanske inte informerat tillräckligt om telefontidsbokningen. Via den kan man få service på svenska oberoende av var man bor.

E-tjänsten för ansökan om sjukdagpenning borde fungera igen senast i slutet av den här veckan.

För tillfället är det kö till FPA:s normala telefontjänst.