Gamla takbjälkar, spegeldörrar och ett mjukare golv att springa på – Katedralskolans nyrenoverade gymnastiksal är klar

Nytt möter gammalt då man kliver in i gymnasiet Katedralskolans nyrenoverade gymnastiksal i Åbo.

Högt uppe i taket finns de mäktiga, dekorativa takbjälkarna och en gammal takpanel som har tagits fram. Golvet i sin tur är ultramodernt och sviktar lätt under fötterna eftersom det har en gummiyta.

En detalj på takbjälkarna. En detalj som ser ut som en solfjäder på en av takbjälkarna. Bild: Yle/Marie Söderman Omklädningsrummen har pampiga dörrar i gammal stil. Vita spegeldörrar och brun vägg. Bild: Yle/Marie Söderman

Efter många års väntan har gymnasiet äntligen fått sin gymnastiksal tillbaka och rektor Marianne Pärnänen och gymnastiklärare Jörgen Lindbrolm är nöjda.

- Det känns förstås jättebra – igen. Först fick vi flytta tillbaka till vår nyrenoverade skola och nu får vi också använda gymnastiksalen, säger Pärnänen.

Gymnastiklärare Jörgen Lindblom ser fram emot ett mindre splittrat schema då gymnastiksalen nu är en del av skolan.

- Det har varit ett pusslande de senaste åren. Vi har varit mycket utomhus och också lånat S:t Olofsskolans gymnastiksal. Ibland har vi haft gymnastik i Kuppishallen, säger Lindblom.

Medeltiden under fötterna

Då gymnastiksalen renoverades hittade man som väntat ruiner av det medeltida Åbo under golvet. Under en begränsad tid fick också allmänheten ta del av ruinerna under enormt populära, guidade rundturer.

Här ser man vad som fanns under golvet. Ruiner i gymnastiksalen i Katedralskolan. Bild: Yle På medeltiden fanns bostadshus på gymnastiksalens tomt. Ruiner i gymnastiksalen i Katedralskolan. Bild: Jouni Koutonen / Yle

I samband med renoveringen kastades idéer fram om att man också borde låta framtida elever se vad som döljer sig under golvet och därför täcka in ruinerna med ett golv av plexiglas.

Men så blev det ändå inte, och det var trots allt ett vettigt beslut, tycker Lindblom.

- Jag är glad över att golvet blev så här. En plexiyta skulle säkert ha varit rätt så skrämmande att springa på.

I dag finns det inget i gymnastiksalen som avslöjar vilken arkeologisk skatt som finns under fötterna. Men ruinerna är väldokumenterade på annat sätt.

Det nya golvet fungerar utmärkt för idrott tack vare den mjukare ytan. Men gammeldansövningarna inför bänkskuddardagen i februari kommer antagligen att hållas på annat håll eftersom dansen behöver en slätare yta med bättre glid, konstaterar Lindblom.

Sköna, lugna färger

Golvet i gymnastiksalen har nu en brunorange ton och passar färgmässigt väl ihop med väggar och tak som går i beige och brunt. Förr var väggarna i gymnastiksalen illgröna.

Omklädningsrummen är också i toppskick och går i brunt och beige med olivgrönt kring fönstren. Duschutrymmena har fått kaklade väggar.

Omklädningsrummen är fräscha. Väggarna i omklädningsrummet är bruna nertill och ljusa upptill, med svarta klädkrokar på väggen. Bild: Yle/Marie Söderman Mellanväggar ska sättas upp mellan duscharna. Duschrummet har kaklats med vita, fyrkantiga kakel. Bild: Yle/Marie Söderman

Just nu pågår slutstädningen och efter den ska allt material bäras in. Om cirka en vecka blir det invigning och efter det kan eleverna börja ha lektioner i gymnastiksalen.