Oscarsnomineringarna avslöjades - Joker nominerad hela elva gånger

Bästa film:

Ford vs Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Bästa regi:

Martin Scorsese - The Irishman

Todd Phillips - Joker

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon-ho - Parasite

Bästa kvinnliga huvudroll:

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy

Bästa manliga huvudroll:

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio -Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

Bästa kvinnliga biroll:

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

Bästa manliga biroll:

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighbourhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

Bästa icke-engelskspråkiga film:

Corpus Christi (Polen)

Honeyland (Nordmakedonien)

Les Miserables (Frankrike)

Pain and Glory (Spanien)

Parasite (Sydkorea)

Bästa långfilmsdokumentär:

American Factory

The Cave

The Age of Democracy

For Sama

Honeyland

Bästa filmmusik:

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Bästa originalsång:

”I Can't Let You Throw Yourself Away” - Toy Story 4

”I'm Gonna Love me Again” - Rocketman

”I'm Standing With You” - Breakthrough

”Into the Unknown” - Frozen 2

”Stand Up” - Harriet

Bästa kostym:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

Bästa visuella effekter:

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker