Den libyska krigsherren Haftar lämnade Moskva utan att underteckna avtal om vapenvila

De libyska rivalerna Fayez al-Sarraj och Khalifa Haftar hade lockats till Moskva av Ryssland och Turkiet. Sarraj gick med på att underteckna ett avtal om vapenvila, men det gjorde inte Haftar.

Det ryska utrikesministeriet bekräftade att krigsherren Haftar lämnat Moskva utan att underteckna ett avtal om vapenvila i Libyen.

Enligt Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov kommer Ryssland att fortsätta sina ansträngningar för att få till stånd en vapenvila mellan de stridande parterna.

General Khalifa Haftars LNA-milis kontrollerar praktiskt taget östra och södra Libyen och hans offensiv mot huvudstaden Tripoli har pågått sedan i april.

Ryssland har under en längre tid anklagats för militärt stöd till Haftar. Ryska legosoldater uppges strida med Haftars milis.

Fayez al-Sarraj leder den FN-erkända Nationella Samförståndsregeringen (GNA) i Tripoli, men har alltså tappat allt mer mark till Haftar. Turkiet fattade nyligen beslut om att skicka styrkor till Libyen till stöd för GNA.

Rysslands president Vladimir Putin och hans turkiske kollega Recep Tayyip Erdoğan ville undvika att hamna på kollisionskurs i Libyen och har nu försökt få de stridande parterna i Libyen att komma överens om en vapenvila.