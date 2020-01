Den milda vintern påverkar sjöräddarnas uppdrag då folk fortfarande använder båt: "Viktigt att känna till hur den egna båten fungerar i köldgrader"

Det varma vädret gör att det inte hinner bildas is på sjöar och hav. En livboj täckt av frost. Bild: Yle/Johanna Ventus

På grund av den milda vintern har Finska viken inte ännu fått ett islager. Skärgårdsbor och sommargäster har kunnat ta sig ut till stugan med fritidsbåtar som inte är anpassade för att användas då det är minusgrader. Fiskare har kunnat ta sig ut på havet för att lägga nät, vilket delvis har märkts i sjöräddningscentralens uppdrag.

Enligt kaptenlöjtnant Sammy Grefberg vid Finska vikens sjöräddningscentral går det att spekulera över ifall en fortsatt mild vinter påverkar sjöräddningens uppdrag i längden.

Att gå ut på isen för att skida eller åka skridskor har det inte ens varit fråga om under de senaste månaderna.

- Folk använder båt eftersom det inte finns någon is att gå på, så alla uppgifter vi har haft hittills har gällt fartyg och båtar, säger Grefberg.

- Det finns vissa fall där man försökt köra igenom is som bildats i inre vikar och fastnat, fortsätter han.

Kaptenlöjtnant Sammy Grefberg påminner om att vara försiktig ute till havs även om det inte bildats tjock is. Många av fritidsbåtarnas propellrar är inte gjorda för att tåla köld och det kan ge upphov till stora problem. Kaptenlöjtnant Sammy Grefberg står framför ett vitrinskåp där det finns miniatyrversioner av sjöräddningscentralen räddningsfartyg.

Grefberg kan inte säga om den milda vintern påverkat sjöräddningscentralens utryckningar som specifikt handlat om att någon fallit genom isen.

- Folk har varit i kontakt och behövt hjälp av sjöräddningsenheterna under pågående vinter i normal nivå, menar Grefberg.

I huvudstadsregionen är det främst räddningsverkets landenheter som är först på plats då någon hamnat illa ut på isen.

Under vintermånaderna är gränsbevakningsväsendets sjöräddningscentral den enda resursen för sjöräddning, då de frivilliga aktörerna håller paus i verksamheten.

Enligt Grefberg behövs de frivilliga enheterna under sommarmånaderna, men under vintern räcker myndigheternas resurser.

Den som rör sig på isen bör undvika strömställen, som smala sund och uddar. Bilden tagen i februari 2019. Suomenlinnan lautta menossa jääväylää pitkin Klippanin saaren ohitse Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Förberedelser och ändamålsenlig utrustning är A och O ute på isen

Sammy Grefberg tror att Finska viken ska få ett islager inom den kommande månaden. Under veckoslutet hann ett par sjöar frysa till is, men ett islager som uppstått under en natt kan vara livsfarligt att gå på.

Isen måste vara minst fem centimeter tjock för att den ska hålla en människas vikt.

- Ifall du går ut på isen ska du komma ihåg att förberedelse och ändamålsenlig utrustning är A och O. Det viktigaste att ha med sig är lättillgängliga isdubbar, utan dem kommer man inte upp ur ett vak, säger Grefsberg.

Han rekommenderar också att ha med sig en käpp eller stav för att pröva isens tjocklek med.

- Dessutom är det bra att ha en ryggsäck där det finns en telefon som är vattentätt inpackad i plast.

Ifall man fortfarande vill ta sig ut till stugan med båt påminner Grefberg om att det är viktigt att känna till hur båten beter sig i köldgrader.