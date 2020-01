Svalt intresse för NHL:s all star-match – Detroitstjärnan vädjade att låta bli att rösta och Tuukka Rask tackade nej: "Jag var tvungen att vara självisk"

Tuukka Rask nobbar all star-matchen.

Tuukka Rask nobbar all star-matchen. Tuukka Rask nobbar all star-matchen. Bild: Danny Murphy/Icon Sportswire/AOP

NHL:s årliga all star-match står inte särskilt högt i kurs bland alla ishockeystjärnor. För många står valet mellan ett stjärnspäckat veckoslut i St. Louis eller en veckas solsemester på sydligare breddgrader. Tuukka Rasks val föll på en familjesemester och därmed står Finland utan representanter.

All star-uppehållet är NHL-spelarnas enda chans till en längre semester under grundserien som pågår i ett halvår. I samband med uppehållet är samtliga lag garanterade spelledigt i minst en vecka.

Washingtonstjärnan Aleksndr Ovetjkin gick tidigt ut med att han inte tänker ställa upp, eftersom han hellre satsar på att vila upp sig.

Priset för ett nej tack är avstängning. Spelarna som skippar all star-veckoslutet utan godtagbart skäl tvingas stå över en match, antingen före uppehållet eller efter uppehållet.

"Ett själviskt beslut"

Bostonmålvakten Tuukka Rask tycker att priset är värt att betala.

– Jag var tvungen att vara självisk med tanke på hur mycket hockey vi spelade förra säsongen, den korta sommaren och tanken om att spela ända in i juni igen. Den här matchen ligger mitt i vår lediga vecka, säger han enligt The Athletic (bakom betalmur).

– Jag skulle inte ha haft möjlighet att göra någonting med familjen. Det var på sätt och vis ett själviskt beslut att välja att tillbringa tid med familjen. Att åka iväg, återhämta sig mentalt och fysiskt och göra sig redo för säsongens sista intensiva månader.

I Boston har målvaktsansvaret fördelats relativt jämnt mellan Rask och Jaroslav Halak. 27 matcher mot 20, 57-43 i procent. Därför var det inte speciellt svårt för Boston att acceptera Rasks förfrågan då de har en fullgod ersättare i Halak.

Tampa Bays Andrej Vasilevskij tar Rasks plats. Boston representeras av anfallaren David Pastrnak och tränaren Bruce Cassidy.

Larkin ångrade sitt uttalande

Förutom Rask och Ovetjkin har även Vegasmålvakten Marc-André Fleury tackat nej. Detroitstjärnan Dylan Larkin var en av kandidaterna som kunde röstas in av fansen och Larkin gjorde ett försök att vädja till dem.

– Snälla, rösta inte på mig. Jag tar hellre semester, sa Larkin enligt journalisten Helene St. James.

Han tvingades ändå strax därefter krypa till korset.

– I stundens hetta sa jag vad jag sa, men jag ångrar det. Det var inte meningen att visa respektlöshet mot ligan. Det känns som jag gjorde det och att jag även visade respektlöshet mot Detroit. Jag är ledsen för det, sa Larkin enligt Detroit Free-Press.

Vilken effekt Larkins vädjan fick förblir oklart men det var Torontos Mitch Marner som vann omröstningen och därmed knep den sista platsen i Atlanticlaget.

Korpisalo lämnade återbud

Den finländska målvakten Joonas Korpisalo som representerar Columbus var uttagen, men är för tillfället skadad. Därför kommer han inte att åka till St. Louis.

Därmed är Finland inte över huvud taget representerat.

All star-veckoslutet äger rum den 24–25 januari och spelas mellan fyra lag i spel med tre mot tre.

Vilket lag ser vassast ut? Atlantic Metropolitan Central Pacific Leave this field blank

Trupperna:

Atlanticdivisionen

Tyler Bertuzzi, Detroit

Anthony Duclair, Ottawa

Jack Eichel, Buffalo

Jonathan Huberdeau, Florida

Mitchell Marner, Toronto

Auston Matthews, Toronto

David Pastrnak, Boston

Victor Hedman, Tampa Bay

Shea Weber, Montreal

Frederik Andersen, Toronto

Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay

Återbud:

Tuukka Rask, Boston (tackat nej)

Metropolitandivisionen

Mathew Barzal, New York Islanders

Kyle Palmieri, New Jersey

Artemi Panarin, New York Rangers

Travis Konecny, Philadelphia

T.J. Oshie, Washington

John Carlson, Washington

Dougie Hamilton, Carolina

Seth Jones, Columbus

Kris Letang, Pittsburgh

Braden Holtby, Washington

Tristan Jarry, Pittsburgh

Återbud:

Jake Guentzel, Pittsburgh (skadad)

Aleksandr Ovetjkin, Washington (tackat nej)

Joonas Korpisalo, Columbus (skadad)

Centraldivisionen

Patrick Kane, Chicago

Nathan MacKinnon, Colorado

Ryan O'Reilly, St. Louis

David Perron, St. Louis

Mark Scheifele, Winnipeg

Tyler Seguin, Dallas

Eric Staal, Minnesota

Roman Josi, Nashvile

Alex Pietrangelo, St. Louis

Jordan Binnington, St. Louis

Connor Hellebuyck, Winnipeg

Pacificdivisionen

Tomas Hertl, San Jose

Leon Draisaitl, Edmonton

Anze Kopitar, Los Angeles

Connor McDavid, Edmonton

Elias Pettersson, Vancouver

Max Pacioretty, Vegas

Matthew Tkachuk, Calgary

Mark Giordano, Calgary

Quinn Hughes, Vancouver

Jacob Markström, Vancouver

Darcy Kuemper, Arizona

Återbud:

Logan Couture, San Jose (skadad)

Jacob Silfverberg, Anaheim (skadad)

Marc-André Fleury, Vegas (tackat nej)