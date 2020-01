Kristinestad hade Svenskfinlands högsta totala skatteinkomster 2019, Vanda och Larsmo de lägsta - så mycket skatt och statsandelar fick kommunerna förra året

I slutet av året redovisades kommunernas skatteinkomster för år 2019. Slår man ut skatteinkomsterna som euro per invånare ser man att det råder stora skillnader mellan kommunerna.

Kommunerna får in pengar från sina skattebetalare men också från staten i form av statsandelar. Effektivt sett är statsandelarna också skattepengar, det är bara det att de betalas ut av staten och kommunerna får olika mycket. Statsandelssystemet är tänkt att fungera som en utjämnande faktor och är helt livsviktig för att kommuner med många barn eller äldre, många som är sjuka eller som har hög arbetslöshet ska kunna fungera och bekosta alla sina lagstadgade uppgifter.

Ser man på landets medeltal kommer ungefär hälften av kommunernas inkomster från skatter, en fjärdedel från statsandelar och resten från annat håll. Hur stor andel av kommunernas ekonomi som kommer varifrån varierar stort.

Lägger vi ihop kommunernas skatteintäkter med statsandelarna 2019 får vi en helhetsbild av hur mycket skattepengar kommunerna hade förra året. Här kan du se en visualisering som beskriver läget i din kommun och hela landet 2019.

Även om statsandelssystemet ska jämna ut skillnaderna är inkomstklyftorna kommunerna emellan fortsatt stora också efter att statsandelarna betalats ut.

Många svensk- och tvåspråkiga kommuner hade goda skatteinkomster men Grankulla spelar i en egen liga

Kommunen med de allra högsta skatteinkomsterna per invånare 2019 var Grankulla. År 2019 var stadens redovisade skatteinkomster 6905 euro per invånare. Tvåan Euraåminne fick in över 1300 euro mindre per invånare och landade på 5543 euro per invånare. Av Euraåminnes skatteintäkter kom 40 procent från fastighetskatter. I Euraåminne finns Olkiluoto kärnkraftverk.

Bland kommunerna med de högsta skatteintäkterna hittar vi många av de tvåspråkiga kommunerna, bland andra Helsingfors, Esbo, Kaskö och Sibbo.

Här är kommunerna med de högsta skatteinkomsterna per invånare 2019

Kommun skatt €/invånare Statsandelar €/invånare Statsandelar i % av inkomsten Grankulla 6 905 101 1% Euraåminne 5 543 1172 17% Pelkosenniemi 5 502 4524 45% Helsingfors 5 343 241 4% Esbo 5 256 158 3% Kaskö 5 129 1191 19% Harjavalta 4 931 1487 23% Sibbo 4 890 715 13% Gustavs 4 878 2138 30% Ingå 4 821 846 15%

Kommunerna med de lägsta inkomsterna är alla beroende av statsandelar

Ser vi på de kommuner som hade de lägsta skatteintäkterna 2019 toppar Merijärvi i Norra Österbotten listan. Av Merijärvis skattefinansiering bestod över 60 procent av statsandelar.

I alla kommuner med låga skatteinkomster utgjorde statsandelarna mer än hälften av hela skattefinansieringen.

Här är kommunerna med de lägsta skatteintäkterna 2019

Kommun skatt €/invånare Statsandelar €/invånare Statsandelar i % av inkomsten Merijärvi 2460 3 915 61% Ranua 2577 5443 68% Polvijärvi 2712 3491 56% Perho 2723 4137 60% Rääkkylä 2736 4256 61% Kinnula 2737 4125 60% Tervo 2897 4336 60% Karvia 2905 3356 54% Vesanto 2908 4801 62% Kärsämäki 2909 4278 60%

Sjuk befolkning ger Kristinestad pengar

Ser vi på kommunerna i Svenskfinland är det stor skillnad mellan Huvudstadsregionen och resten. Kommunerna i Huvudstadsregionen har alla höga skatteinkomster men de får minst statsandelar. För alla utom Grankulla leder det till att de kommer långt ner på listan över den totala skattefinansieringen, alltså både skatter och statsandelar.

Kristinestad är den kommun i Svenskfinland som har högst andel sjuklig befolkning, vilket berättigar till statsandelar. I Kristinestad bor det också förhållandevis många som är över 65 år gamla vilket också påverkar statsandelarna. Kristinestad får också statsandelar för att kommunen har tvåspråkig befolkning, en hel del arbetslösa och personer med låg utbildningsnivå. Det här gör att Kristinestad är den kommun i Svenskfinland som får de högsta totala inkomsterna när man slår ihop skatter och statsandelar. 2019 bestod 47 procent av skattefinansieringen i Kristinestad av statsandelar.

En stor del av kommunerna i Svenskfinland är helt beroende av bidrag från staten för att kunna utföra sina lagstadgade uppgifter. Kommunerna med de lägsta skatteinkomsterna fick alla nästan hälften av sina skattepengar från staten. Pargas, Vasa, Jakobstad och Raseborg är kommuner med relativt sett höga skatteinkomster men ändå bestod mellan 25 och 30 procent av kommunens skattepengar av statsandelar.

Att en kommun har höga inkomster per invånare i förhållande till andra betyder dessvärre inte att de har mycket överloppspengar. Många kriskommuner har förhållandevis höga inkomster per invånare. Kommuner som har goda skattebetalare kan också ha många invånare som kostar mer än de hämtar in.

- Mycket beror också på hur utgifterna ser ut och hur mycket man har investerat eller hur mycket lån kommunen har, säger Benjamin Sandberg som är sakkunnig på kommunförbundet.

Skattefinansieringen i svensk- och tvåspråkiga kommuner 2019

Kommun Skattefinansiering totalt €/inv Skatt €/invånare Statsandelar €/inv Kristinestad 7122 3800 3322 Grankulla 7006 6905 101 Malax 6722 3688 3034 Kimitoön 6665 3407 3258 Närpes 6559 3359 3200 Vörå 6405 3499 2906 Korsnäs 6358 3311 3047 Hangö 6340 4806 1534 Pargas 6320 4425 1895 Kaskö 6320 5129 1191 Jakobstad 6313 4160 2153 Kronoby 6186 3755 2431 Nykarleby 6125 3622 2503 Raseborg 6076 4135 1941 Karleby 5957 4092 1865 Borgå 5886 4821 1065 Pyttis 5771 4063 1708 Lappträsk 5755 3359 2396 Vasa 5749 4177 1572 Lovisa 5732 4004 1728 Korsholm 5668 3961 1707 Ingå 5667 4821 846 Lojo 5662 4134 1528 Sibbo 5605 4890 715 Helsingfors 5584 5343 241 Pedersöre 5559 3198 2361 Mörskom 5554 3490 2064 Sjundeå 5436 4812 624 Esbo 5414 5256 158 Åbo 5400 4062 1338 Kyrkslätt 5345 4805 540 Larsmo 5281 2914 2367 Vanda 5104 4349 755

Stora skillnader också efter att statsandelarna jämnat ut fältet

Även efter att statsandelarna är utbetalade är skillnaderna stora, till och med större än före. Totalt sett hade Pelkosenniemi över 10 000 euro per invånare till sitt förfogande 2019 medan Rusko i Egentliga Finland bara hade 4675.

- Överlag är kommunernas ekonomi svag för tillfället. År 2018 gjorde ungefär tre fjärdedelar av kommunerna ett negativt resultat. I skrivande stund håller kommunerna på och sammanställer boksluten för 2019 och de befaras bli ännu fulare. Den 5:e februari vet vi mera om fjolåret då kommunernas bokslutsprognoser publiceras, säger Benjamin Strandberg på Kommunförbundet

Kommunerna med de högsta och lägsta totala skatteinkomsterna 2019

Kommun Inkomster €/inv totalt skatt €/inv Statsandelar €/inv Pelkosenniemi 10026 5502 4524 Utsjoki 9707 3718 5989 Salla 9166 3261 5905 Puolanka 8944 3336 5608 Savukoski 8681 4307 4374 Vaala 8528 3954 4574 Rautavaara 8526 3511 5015 Ristijärvi 8475 3883 4592 Hyrynsalmi 8438 3589 4849 Posio 8363 3131 5232 ... ... ... ... Träskända 5070 4434 636 Borgnäs 5058 3967 1091 Pukkila 5056 3625 1431 Masku 4986 4228 758 Lundo 4982 3975 1007 Muurame 4956 3950 1006 Hattula 4940 3910 1030 Kervo 4881 4286 595 Jyväskylä 4832 3679 1153 Rusko 4675 3918 757

Kommunernas skatteintäkter kommer främst från invånarnas inkomster men också från samfund och företag och från fastigheter.

Pajdiagram med fördelning av skatterna 2019

Fakta om statsandelar Principen bakom statsandelssystemet bygger på att kommunerna ska ha likvärdiga möjligheter att erbjuda den lagstadgade kommunala servicen. Grunden för utjämningen av kostnadsskillnader är invånarantalet, åldersstrukturen och olika särförhållanden. Också antalet invånare med svenska eller ett främmande språk som modersmål eller om kommunen har skärgårdsdelar påverkar statsbidraget. En tredjedel av kommunerna får mer pengar från staten än från skatterna. I hela landet är statsandelarnas andel av kommunernas budget ca 40%. Ser man på den totala summan pengar i hela landet kommer ungefär hälften av kommunernas inkomster från skatter, en fjärdedel från statsandelar och resten från annat håll. Hur stor andel av kommunernas ekonomi som kommer varifrån varierar stort. Kommunernas skatteinkomster och statsandelar tillsamman brukar kallas för kommunens skattefinansiering. Detta eftersom statsandelarna de facto också är skatteinkomster - fastän statens. Kommuner som genomsnitt har mera kalkylerade skatteinkomster i euro per invånare betalar till de kommuner som ligger under detta genomsnitt. I nuläget är det totalt 29 kommuner som betalar ut utjämningsavdrag. Hit räknas bl.a. huvudstadsregionens stora städer Esbo, Helsingfors och Vanda. Här kan du läsa mer om statsandelssystemet.

https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/statsandelar Källor och metod Uppgifter om statsandelar och skatteintäkter 2017-2018 härstammar från kommunernas bokslut, sammanställda för Svenska Yle av kommunförbundet. Summorna är beräknade enligt befolkningen ifrågavarande år. För 2019 har vi beräknat enligt befolkningen i november 2019.

Uppgifterna om skatteintäkterna 2019: Kommunernas redovisade skatter till skatteverket.

Uppgifterna om statsandelar och beräkningsgrunderna: Kommunförbundet

Uppgifter om kommunernas beräknade inkomster: Finansministeriet