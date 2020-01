Tuukka Rask skadades av ful tackling – tränaren bekräftar att det handlar om hjärnskakning: ”Domarna missade en armbåge i huvudet”

För exakt en vecka sedan tvingades Joonas Donskoi utgå med en skada efter en huvudtackling. Under nattens omgång gick Tuukka Rask samma öde till mötes. På andra håll lyckades både Leo Komarov och Esa Lindell näta.

Drygt en minut in i matchen mellan Columbus Blue Jackets och Boston Bruins tvingades gästerna byta målvakt. Tuukka Rask låg på isen och verkade groggig.

Vad hade hänt?

Repriserna svarade på frågan. Columbus svenska forward Emil Bemström knockade Rask med en armbåge rakt i huvudet då han åkte förbi honom.

Se video på situationen genom att klicka på artikelns huvudbild.

Rask kunde inte återvända till matchen och efteråt bekräftade Boston-tränaren Bruce Cassidy att det handlar om en hjärnskakning.

– Det var en armbåge i huvudet och borde ha varit en utvisning, men de missade det och vi går vidare. Killarna borde kanske ha reagerat starkare än de gjorde, säger Cassidy på presskonferensen.

Enligt Brandon Carlo ska domarna ha sagt att det var ett misstag – att Carlo själv skuffade Bemström på Rask. Men backen är av annan åsikt.

– Jag rörde honom knappt, säger han efter matchen på klubbens Twitter-konto och tillägger att spelarna ”borde ha reagerat” på tacklingen.

Efter att ha sett incidenten försökte Carlo utmana Bemström till ett slagsmål, men svensken hade inget intresse av att delta. Bemström själv fick också ta ställning till situationen efteråt – och verkar medge att han faktiskt prickade Rask med sin armbåge.

– Det blev mer fysiskt efter det. Synd att han skadade sig, det menade jag inte alls. Jag försökte bara backchecka … men jag hade strax innan blivit crosscheckad i sidan och var väl lite sur, säger han för Fox Sports.

Columbus vann matchen med 3–0. Den andra nollan på raken för Elvis Merzlikins.

New York Islanders gjorde i sin tur klart från start att det inte var något tvivel om vem som skulle ta full poängpott då laget stod värd för Detroit Red Wings. Islanders körde över bottenlaget med hela 8–2 – och en av spelarna som steg fram var Leo Komarov.

”Leksa” passade först fram Noah Dobsons 6–1-mål i den andra perioden före han sedan själv halvvägs in i tredje satte 8–1. Säsongens första balja för rivjärnet.