Alma Pöysti spelar huvudrollen i filmen om Tove Jansson: "Det här är mission impossible och kamikaze och just därför måste man göra det"

I februari dags för den 92:a Oscars-galan.

Oscarsnomineringarna offentliggjordes i Los Angeles för 92:a gången. Filmen Joker nominerades hela elva gånger, tätt följt av filmerna The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood och 1917, med tio nomineringar var. Galan går av stapeln den 10 februari.