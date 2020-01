Dykare försvann efter dykövning i gammal gruva i Ylöjärvi – nu hittad

Damlejonens förbundskapten hyllar NHL:s beslut.

Damspelarnas andel i NHL:s all star-evenemang växer – och det hyllar Damlejonens förbundskapten Pasi Mustonen. Om tidtabellen hade tillåtit, hade flera finländskor kunnat vara med. "Det är inte lätt att flyga in européer mitt under brinnande säsong", säger Mustonen.