Större daminslag i NHL:s all star-match ger kvinnliga spelare nytt skyltfönster – för krångligt att få med finländskorna: "Flera skulle definitivt ha platsat"

Kendall Coyne Schofield deltog i talangtävlingen i fjol. Kendall Coyne Schofield. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Damspelarnas andel i NHL:s all star-evenemang växer – och det hyllar Damlejonens förbundskapten Pasi Mustonen. Om tidtabellen hade tillåtit, hade flera finländskor kunnat vara med. "Det är inte lätt att flyga in européer mitt under brinnande säsong", säger Mustonen.

När NHL ordnar säsongens all star-helg i slutet av januari har evenemanget ett nytt inslag. För första gången har tjugo av världens bästa damspelare bjudits in för att spela en match.

I fjol deltog amerikanskan Kendall Coyne Schofield i skicklighetstävlingar efter ett sent återbud från Colorado Avalanche-stjärnan Nathan MacKinnon. Nu utvidgar alltså NHL det med en match som pågår i tjugo minuter med spel tre mot tre.

– Det är otroligt bra. Det höjer statusen för damhockeyn, säger Damlejonens förbundskapten Pasi Mustonen till Yle Sporten.

Tio amerikanskor och tio kanadensiskor kommer att spela i all star-matchen. Varför finns inga finländskor på isen?

– Det här är väl den enklaste lösningen med tanke på resor och tidpunkten. Det är inte lätt att flyga in européer mitt under brinnande säsong. Det här sker på kort varsel, säger Mustonen.

– Flera finländskor skulle definitivt ha platsat. Vi har världens bästa back i Jenni Hiirikoski och också några av världens bästa anfallare i exempelvis Petra Nieminen och Susanna Tapani.

Ser det som kliv mot proffsliga

NHL-chefen Steve Mayer säger att världens bästa liga på herrsidan vill ge damerna den exponering som de förtjänar under all star-helgen i St Louis.

– Det här är ett betydelsefullt evenemang, det sänds på tv över hela landet och damerna kommer att spela framför 20 000 åskådare i arenan – och 40 av de bästa NHL-spelarna, säger Mayer på NHL:s webbplats.

Mustonen ser det här steget som ett kliv mot en ny proffsliga för damer i Nordamerika.

– För mig är det en signal om att ett antal NHL-klubbar står bakom projektet. Det återstår att se om det sker redan den kommande hösten eller året efter, men det är verkligen på gång.

"Minne som aldrig försvinner"

Mustonen är en av fem kandidater till priset som årets tränare i Finland på Idrottsgalan. Hans nominering är en del av ett råstarkt lagsportsår.

– Bollsporterna stod i framkanten när det gällde internationella framgångar. För Damlejonen var det en dröm gick i uppfyllelse när vi spelade VM-final på hemmaplan.

– Ingen hade trott på det. Det är ett minne som aldrig försvinner. Känslomässigt vann vi – och hela turneringen var helt unik.

I finalen mot USA hann Damlejonen redan fira VM-guldet, men efter en lång videogranskning blev Petra Nieminens mål i förlängningen underkänt.

– Jag förväntar mig att vi vinner en guldmedalj under galan och tar hem årets idrottsögonblick. Vi uppfyller precis alla kriterier. VM-finalen är ett minnesvärt ögonblick i finländsk idrottshistoria.

Hela familjen Mustonen hade en succéartad hockeyvår. Pasis son Joel Mustonen skördade framgångar i Frölunda.

– Han vann CHL och SHL, vi spelade VM-final. Det är något utöver det vanliga. Det händer väldigt, väldigt sällan i en familj, men det skedde i fjol. Jag kommer alltid att komma ihåg 2019.