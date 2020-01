Johanna Törn-Mangs: Stark tillväxt i lyssnandet på Yle Arenan – Ted & Kaj fortfarande ohotad etta

Starterna på det svenskspråkiga ljudinnehållet på Yle Arenan har fördubblats på ett år. Av poddarna är Ted och Kaj fortfarande överlägsen etta, medan Nyhetspodden och poddarna för barn har hittat sin publik glädjande snabbt, skriver Svenska Yles mediechef Johanna Törn-Mangs.

I slutet av 2019 publicerade Statistikcentralen siffror för poddlyssnandet i Finland. De visade att en dryg fjärdedel av finländarna mellan 16 och 89 år lyssnat på poddar under de senaste tre månaderna. Lyssnandet varierar rätt mycket mellan de olika åldersgrupperna, och är föga överraskande högst i den yngsta undersökta åldersgruppen, 16–24-åringarna, där nästan 60 procent uppger att de lyssnat på poddar.

Det är en hög andel, som visar att poddarna slagit igenom stort också i Finland. Och i Svenskfinland – trenden bekräftas av statistiken för poddarna från Svenska Yle.

Totalantalet starter på allt ljudinnehåll från Svenska Yle på Arenan uppgick under 2019 till ungefär 80 000 per vecka, en fördubbling jämfört med året innan.

Både äldre och yngre lyssnare

Ändå är det inte längre så att poddlyssnandet är något som berör enbart unga vuxna. Statistikcentralens siffror visar nämligen också att nästan 20 procent av finländarna i åldersgruppen 45–54 år har lyssnat på poddar under de senaste tre månaderna.

Att många äldre lyssnare hittat fram till våra poddar på Arenan syns i statistiken. Därutöver ser vi att poddarna slagit igenom också bland de allra yngsta, de som inte ens omfattas av Statistikcentralens undersökning.

BUU-sagan och Bärtils äng i fara, som båda lanserades under 2019 och riktar sig till finlandssvenska barn under skolåldern, har snabbt hittat en publik.

Bärtils äng i fara hade i medeltal nästan 6000 starter per avsnitt på Arenan under 2019. Det är en hög siffra med tanke på målgruppens storlek.

Mer än 14 000 starter i veckan

På Svenska Yles topplista för 2019 dominerar Ted & Kaj, liksom tidigare år, stort. Komikerna, författarna och medieprofilerna Ted Forsströms och Kaj Korkea-ahos humoristiska podd, som bygger på smarta samtal mellan två verbalt begåvade vänner, är Svenskfinlands största podd och hade i medeltal över 14 000 starter per vecka på Yle Arenan och i poddtjänsterna Spotify och Itunes.

Tvåa på listan är Vegas sommarpratare, där kända namn berättar om ofta dramatiska händelser i sina liv. Trots att sommarpratarna utkommer enbart under sommarmånaderna uppgick starterna till i medeltal nästan 8000 per vecka fördelat på alla veckor under hela 2019.

På tredje plats återfinns Norrena & Frantz, en relationspodd som utgår från publikens berättelser och som drivs av den slagfärdiga duon Hannah Norrena och Eva Frantz. Norrena är mest känd som programledare i Yle Vega medan Frantz är journalist och författare.

En nykomling på topplistan

Man brukar säga att det tar minst ett år att etablera en ny podd. Därför är det roligt att märka att Nyhetspodden från Svenska Yle tagit sig in på fjärde plats på topplistan för 2019 om man ser på starter i medeltal per vecka sedan lanseringen så sent som i september 2019. Programledare är journalisterna Carin Göthelid och Johannes Tabermann, bekanta namn från Aktuellt 17 på Yle Vega.

Poddar också i radion

Så gott som alla poddar från Svenska Yle sänds också i Yle Vega eller Yle X3M, och tvärtom: Radioprogram som gjorts för Yle Vega och Yle X3M läggs också ut på Arenan.

Här utgår vi från publikens behov - varför skulle inte de som lyssnar enbart på radio också få ta del av vårt övriga kvalitativa ljudinnehåll, trots att det i första hand skapats enligt poddens logik och dramaturgi? Och varför skulle inte de som lyssnar enbart on demand erbjudas de högklassiga radioprogram som skapats för radiokanalerna i första hand?

Som en följd av detta har poddarna betydligt fler lyssnare än topplistan visar om man räknar med totallyssnandet i alla kanaler och på alla plattformar.

Mindre målgrupper också viktiga

Siffror är viktiga för oss för det ger oss kunskap om vad som går hem hos vår publik. Men när det gäller public service är höga lyssnarsiffror inget självändamål, utan vi strävar efter att nå ut brett. Det innebär att vi både vill ha poddar som når den stora, finlandssvenska publiken, men också poddar som når specifika målgrupper. Ju fler som hittar en podd som känns viktig i just deras vardag, desto bättre utför vi vårt uppdrag.