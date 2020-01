Konstgräsplanen i Karis öppnar i mars igen - fjolårets väntan till april väckte kritik

Konstgräsplanen i Karis kommer att vara i spelbart skick från och med den första mars i år. I Ekenäs får man däremot vänta till april.

I Karis betyder det spelöppning på konstgräs en månad tidigare än i fjol förutsatt att det är möjligt enligt väderförhållanden.

Konstgräsplanen i Karis kommer att värmas och vid behov plogas.

Ekenäs konstgräsplan öppnar den första april.

Däremot kommer man inte att ta till kemikalier i Ekenäs för att få planen snö- och isfri.

Återgång till 2018

Att konstgräsplanen i Karis öppnar från början av mars är egentligen en återgång till gamla tidtabeller.

För drygt ett år sedan beslöt politikerna i Raseborg att stadens konstgräsplaner skulle ligga i vinterdvala en månad längre, fram till den första april. Orsaken var höga kostnader för uppvärmning.

Det här har lett till kritik från föreningshåll, bland annat EIF fotboll, som har påpekat att representationslagets möjligheter att förbereda sig för kommande säsong i rätt miljö har blivit sämre.

Högre hyror i mars

Avgifterna för att använda konstgräsplanen i Karis kommer däremot att vara högre i mars än vad de är från och med april.

Föreningar med hemort i Raseborg betalar 20 euro per timme för vuxna och 10 euro per timme för barn och unga under 19 år.

Hyran subventioneras inte.

Från och med april sjunker avgifterna från 20 euro till 11 euro. För unga under 19 år uppbärs ingen avgift.

För föreningar med annan hemort än Raseborg kostar det 40 euro per timme i mars och 22 euro per timme från och med april.