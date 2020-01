NHL-kolumnen: Mikko Rantanens form är nyckeln till att Colorado ska nå slutspel från Central – men Pacific är ett fall för Sherlock Holmes

St. Louis leder västra konferensen med nio poängs marginal i skrivande stund. Klungan som följer har åtta lag inom fyra poäng. Ett av dem är säsongsinledningens succégäng Colorado, som ändå riskerar att rasa ut ur racet om inte mannen som kallas ”Moose” börjar dominera igen. Fem av lagen finns i Pacific och är inblandade i en kamp vars utgång är en fullständig gåta.

Kalenderåret 2019 i NHL var definitivt St. Louis Blues uppvisning. Först steg laget från en sista plats i hela ligan vid årsskiftet 18/19 till en direkt slutspelsplats, sen gick det tunga och tuffa laget hela vägen till klubbens första Stanley Cup – och när året slutade så ledde Blues västra konferensen.

Enligt hockey-reference.com-nätsajtens simulering kommer Blues att ha samlat cirka 110 poäng när grundserien är slutspelad, vilket förra säsongen skulle ha räckt till första plats i väst. Samma simulering ger sannolikheten på 99,9 procent för att regerande mästarna når slutspelet.

Däremot är konferensens alla övriga sju slutspelsplatser öppna som vidderna i Zane Greys klassiska västernböcker. Minst åtta lag, kanske till och med tio kan ta en direkt slutspelsplats, varenda ett kan lika väl slira ut ur playoff. I Pacific är det dessutom fem om budet på divisionens första plats.

I Central finns bara två direkta playoffbiljetter kvar

St. Louis Blues kommer alltså att ta en direkt plats i Central-divisionen och då försprånget till tvåan i skrivande stund är tio poäng så är nog frågan närmast om vilka lag som lyckas kämpa in sig på andra och tredje plats.

Med tanke på hur grymt wild card-racet ser ut att bli, så är en direkt slutspelsplats mycket värd.

Colorado behöver Rantanens storform

När säsongen körde igång, så var Colorado kanske det roligaste laget att kolla i hela ligan eller åtminstone i västra konferensen. Mål och poäng rasslade in och Avalanche såg ut att gå mot en verklig kanonsäsong.

Gabriel Landeskog och Mikko Rantanen är två av Colorados viktigaste spelare. Gabriel Landeskog och Mikko Rantanen i NHL. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog var dominerande och de nya killarna, Joonas Donskoi, Nazem Kadri och André Burakovsky fyllde direkt behovet av tre riktigt offensiva stödpelare till de tre tunga kanonerna. Olika topp-6-sammansättningar visade sig också fungera.

Dessutom har ”Avs” i Cale Makar och Samuel Girard två av ligans absolut bästa unga puckförande backar. Målvaktsduon Philipp Grubauer och Pavel Francouz är inte heller dålig.

När Mikko Rantanen och Gabriel Landeskog sedan skadades i oktober så hade det egentligen ingen större inverkan på Colorados framfart. Nathan MacKinnon såg ut att igen en gång kunna göra vad som helst och bredden med Donskoi, Kadri och Burakovsky i spetsen fyllde luckorna.

Problemen har något överraskande börjat hopa sig när alla toppspelarna är tillbaka – också Makar hade ett skadeuppehåll. MacKinnon är fortfarande fantastisk, men även den bästa behöver stöd.

En som inte hittat tillbaka flytet i sitt spel efter den antagligen riktigt besvärliga vristskadan är Mikko Rantanen. Visst producerar han en del, men den självsäkra dominansen från början av oktober finns inte där.

Rantanen är en så viktig del av Colorados framgångsrecept att utan honom på topp kan våren bli svår. Speciellt jobbandet hemåt ser inte alls bra ut för Rantanens del just nu.

Avalanche parkerar fortfarande på en tredje plats i Central-divisionen, men har Vancouver och Winnipeg två poäng bakom sig och en formstarkt Chicago på fem poängs avstånd.

Faktum är att bara Anaheim och Minnesota i västra konferensen har samlat färre poäng än Avalanche under den senaste månaden.

Ett löfte(?) om bättre tider är ändå att Colorado gjort mest mål av alla i västra konferensen – 164 stycken på 46 matcher (16 januari).

Dallas spelar en hockey som bär även i slutspelet

Divisionstvåan Stars formkurva är däremot stabil. Efter den tröga säsongstarten har laget varit ytterst bra de flesta kvällarna. Under den senaste dryga månaden finns Dallas i andra änden av formkurvan i jämförelse med ”Avs”– bara Blues har samlat mera poäng i väst sedan 10 december.

Inte ens turbulensen kring coachbytet när alkoholmissbrukande men mycket populära Jim Montgomery fick stiga åt sidan till förmån för den ytterst rutinerade assisterande tränaren Rick Bowness hade någon inverkan.

Eller egentligen är det inte helt sant. Stars under Bowness är ännu snäppet mer hårdkokt defensivt och toppkedjan med Benn, Seguin och Radulov verkar få ro att spela utan att ständigt blandas om. Montgomery gillade att prova på olika alternativ, genast om någon lagdel hostade till.

Dallas största styrka är att lagets spel ser slutspelsmoget ut – Stars behöver inte ändra på något när våren nalkas.

Inget lag i väst har tillåtit färre mål och Stars vänder kväll efter kväll jämna matcher till sin fördel med ett verkligt tajt paket, som långt baserar sig på utmärkt målvaktsspel (Bishop/Khudobin) och backar som vinner puckar och fungerar som motorer för anfallsspelet.

Verkligt kul att Miro Heiskanen och Esa Lindell är den förträffliga backtruppens bärande krafter tillsammans med John Klingberg. Och att andracentern Roope Hintz är lagets bästa målskytt. Dessutom har Bowness lyft Joel Kiviranta från AHL till en roll som energispelare i fjärde kedjan.

Esa Lindell är en av Dallas fyra finländare. Esa Lindell på isen. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Tippar att Dallas finns på en direkt playoffplats i Central när 82 matcher av grundserien är spelade.

Winnipeg och Nashville kommer att göra affärer

Jets är laget som överpresterat sedan början av november, men hela tiden lever farligt på trepunktsgränsen: direkt slutspelsplats/wild card/ute ur playoff. Ser man på hur tunn lagets backtrupp är, så borde både Colorado och speciellt Dallas hållas före Jets hela vägen till april.

Men just nu finns alla chanser kvar att till och med sluta tvåa i divisionen, så det förefaller mycket osannolikt att Winnipegs trupp ser ut som den gör när trejdfönstret stängs måndagen den 24 februari.

Nashville är Jets motsats. Predators trupp ska ge chansen att kämpa om första platsen i divisionen och konferensen. Men spelet bara inte lossnar. Fortfarande är allt ändå möjligt – gapet till en direkt slutspelsplats är sju poäng medan ”vilda kortet” finns på fem poängs avstånd.

Nashville har dessutom spelat färre matcher än lagen som man jagar (inte för att det ser ut som en jakt). Countrystadens säsongssång kan fortfarande byta tonart till dur. Men då ska trenden vända omedelbums.

Coachbytet förra veckan har inte ännu fått önskad verkan, effekten kan ändå vara på väg. Något annat som antagligen är på väg är en eller fler nya forwards. Då kan det vara att Mikael Granlund som tyvärr inte lyckats i Nashville igen byter adress. Predators behöver en offensiv generator.

Mikael Granlunds säsong är en besvikelse, precis som Nashvilles. Mikael Granlund i Nashvilles tröja. Bild: Danny Murphy/Icon Sportswire/All Over Press

Nämnde jag redan att den blåvita målvaktsduon har mycket att bevisa under vårvintern?

Ingen vet var Chicago står

Minnesota kommer inte att spela slutspel – vilket också var det samstämmiga tipset inför säsongen. Senhöstens formtopp är ett minne blott och positionen som jumbo i Central verkar gjuten.

Det nyss avslutade decenniets mesta mästare, Chicago Blackhawks, är däremot en svårare prognosnöt att knäcka. Just nu är Chicago före Nashville i serietabellen och ser ibland riktigt bra ut.

Patrick Kane är en av världens bästa offensiva leverantörer, Jonathan Toews en av de bästa tvåvägscentrarna, Alex DeBrincat och Dylan Strome två unga offensiva talanger och Robin Lehner och/eller Corey Crawford kan helt väl börja stå på huvudet mellan stolparna.

Om GM Stan Bowman gör affärer inom kort, så är det ett tecken på att Chicago ser våren 2020 som en möjlighet.

Räkna med att Winnipeg, Nashville och Chicago har den interna ordningen oklar fortfarande när 80 av 82 matcher är spelade.

Blir ändå inte ett dugg överraskad ifall till och med båda wild card-platserna går till Central-divisionens lag. Därmed är alla eventuella trejdsatsningar lätta att argumentera för.

Pacific-divisionen är något för Sherlock Holmes

Om Central är svårtippad, så är den, som på basen av de befintliga ledtrådarna vet hur det kommer att sluta i Pacific, ett geni i konkurrens med herremannen från London-adressen 221B Baker Street.

Just nu finns fem lag inom tre poäng – och de som parkerar på direkta slutspelsplatser byts ut så gott som dagligen. Det finns till synes ingen logik i vilket eller vilka lag ur kvintetten Arizona, Calgary, Edmonton, Vancouver och Vegas går starkt och vilket/vilka har det svårt.

Arizona & Antti Raanta är inblandade i Pacific-divisionens hårda kamp. Antti Raanta gör succé i Phoenix. Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Däremot kan vilken Watson som helst dra slutsatsen att det inte spelas någon playoffhockey i Kalifornien våren 2020. Inte ens San José Sharks kan spurta ikapp åttapoängsförsprånget som ytterst motiverade Vegas och Vancouver har tillgodo.

För och emot – elementära argumenteringar

Eftersom undertecknads intellekt är betydligt närmare en Watson- än Holmes-nivå, så försöker jag inte bjuda på en briljant plädering för vilka tre lag som kniper de direkta (och kanske enda slutspelsplatserna) i Pacific-divisionen.

Istället presenterar jag en simpel därför slutspel/därför utanför-modell för Pacifics alla fem potentiella playofflag – lagen följer i alfabetisk ordning.

Arizona Coyotes. Därför slutspel: Västra konferensens version på New York Islanders har en oerhört väloljad lagmaskin, som dessutom förfogar över divisionens bästa målvaktstandem och har i nyförvärvet Taylor Hall storstjärnan som kan göra guld av (öken)sand.

Därför utanför: Båda målvakterna, Darcy Kuemper och Antti Raanta, är skadade samtidigt i långa perioder.

Calgary Flames Därför slutspel: Flames har tillräckligt många riktigt bra spelare för att till och med ett medelmåttigt spelsystem och hyfsat målvaktsspel ska hålla laget bland de tre bästa.

Därför utanför: Det finns ett beskrivande engelskspråkigt uttryck, som är svårt att översätta så att betydelsen inte försvinner i processen: ”they just can’t get their act together”.

Edmonton Oilers Därför slutspel: Connor McDavid och Leon Draisaitl orkar mot alla odds hålla uppe takten i 82 matcher och går inte på skador. Samtidigt stoppar Mike Smith och Mikko Koskinen cirka 91 procent av alla skott och det övriga laget viker inte ner sig. Tacka coachen Dave Tippet för det.

Därför utanför: Connor McDavid missar minst tre matcher. Tråden är med andra ord skör.

Vancouver Canucks Därför slutspel: Dagens Canucks jämförs smått med Edmonton Oilers från början av 1980-talet. Wayne Gretzky har personligen jämfört Elias Pettersson med sig själv som ung. Därför. Här ska jag påminna om att Petterssons farfar hette Toivo Jokelainen och föddes i Paltamo i Kajanaland.

Därför utanför: Laget är inte ännu tillräckligt moget. Det var inte Oilers heller för 40 år sedan.

Vegas Golden Knights Därför slutspel: Golden Knights har den bästa forwardtruppen i divisionen och en förstamålvakt i Marc-André Fleury som kan gå på vatten. Coachbytet (Gallant/Deboer) kanske är vad laget behövde för att få ordning på spelet framför den egna buren.

Därför utanför: Sparkade coachen Gerard Gallant hade rätt när han under slutspelet förra våren sa att Sharks-coachen Peter DeBoer är en clown.

Tick-tack – tiden får visa vilka argument hade kött på benen.

Tack för att du läste.

