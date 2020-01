Analys: Nästa år ska Finland köpa nya jaktplan - men håller budgeten och hänger alla kandidater med till slut?

Jaktplansracet kan ännu bjuda på överraskningar och det är mycket vi inte får veta förrän vinnaren är utsedd, skriver Svenska Yles politiska reporter Thomas von Boguslawski.

Hur känns det att besluta om en affär i storleksordningen tio miljarder euro, som i allra högsta grad påverkar Finlands försvarsförmåga långt in på 2050-talet?

Det är en fråga som varje partiledare, minister och riksdagsledamot nu har skäl att reflektera över. Riksdagen återgår till arbetet i början av februari, och vid det laget är jaktplansanskaffningen på väg in i sitt sista, avgörande skede.

De fem konkurrerande tillverkarna ska under januari månad lämna in kompletterade offerter för sina respektive plantyper. Tillverkarna har under den andra offertrundan ombetts förklara mer detaljerat hurdana helhetslösningar de erbjuder för att kunna uppfylla försvarets krav: hur många plan, hurdana vapen- och sensorsystem, hurdana utbildnings- och serviceprogram, och till vilket pris.



En brittisk Eurofighter under testflygning vid Satakunta flygflottilj. Eurofighter Typhoon hävittäjä nousee Pirkkalan lentokentältä. Bild: Petteri Bulow / Yle

Försvaret testar och provflyger de fem kandidaterna som bäst, för att kunna kontrollera att planen verkligen klarar av det som tillverkarna har påstått att de gör.

Men när de sista gästande jaktplanen lämnar Satakunta flygflottilj nära Tammerfors i slutet av februari, då finns det inte nödvändigtvis mycket för den nyfikna publiken och journalisterna att beskåda längre. Inte förrän det är dags för försvarsledningen och statsrådet att presentera vinnaren i jaktplansracet, mot slutet av år 2021.

Icke-offentliga offerter

De offerter som tillverkarna härnäst lämnar in kommer nämligen inte att presenteras offentligt. Tillverkarna får fortfarande berätta allmänt om sina plantyper och deras egenskaper, men vi kommer inte att få veta hur många plan som varje tillverkare erbjuder, eller exakt hurdana vapensystem som ingår i varje paket.



Boeing Super Hornet Amerikanska marinens Bild: Kristoffer Söderlund

Det här kan förstås framstå som problematiskt ur offentlighetssynvinkel, men eftersom det handlar om affärs- och försvarshemligheter ligger det i både Försvarsmaktens och tillverkarnas intresse att det exakta innehållet i offerterna inte redovisas öppet.

Programdirektör Lauri Puranen vid Försvarsministeriet påpekar vidare att det vore märkligt om tillverkarna ens ville avslöja några sådana detaljer medan tävlingen ännu pågår.



Ett amerikanskt F-35 Lightning II på Åbo flygshow, sommaren 2019. Ett F-35 flygplan uppvisat på Åbo flyguppving 2019 Bild: Kristoffer Söderlund

Under våren ska Försvarsministeriet föra en sista förhandlingsrunda med tillverkarna, sedan är det dags för den tredje och avgörande offertrundan. Det är tillverkarnas sista chans att bättra på sina erbjudanden och eventuellt korrigera brister som uppdagats.

Den sista offertrundan är bindande för alla parter, och måste därför få klartecken av regeringens finanspolitiska ministerutskott. Vid det laget borde det också vara klart varifrån pengarna ska tas.



JAS Gripen Jas Gripen mot en molnig himmel. Bild: Vesa Pöppönen / AOP

Försvarsledningens ursprungliga bedömning var att inköpspriset för jaktplanen skulle landa på mellan 7 och 10 miljarder euro. Ministerutskottet slog fast i fjol höstas att inköpspriset får vara högst tio miljarder - även om det finns förhoppningar, särskilt inom SDP och Vänsterförbundet, om att en mindre summa ska räcka till.

Tillsvidare finns inga tecken på att summan ytterligare skulle behöva justeras uppåt, men Försvarsministeriet bedömer att budgetkraven sannolikt innebär en utmaning för alla fem tillverkare.

Är alla med om slutstriden?

Vad gäller budgeten för HX-projektet är det alltså ännu bäddat för vissa överraskningar. En annan fråga är huruvida alla fem kandidater hänger med ända till det bittra slutet.

Så länge tävlingen pågår kommer Försvarsministeriet i alla fall inte att meddela om någon kandidat inte håller måttet.



Dassault Rafale Dassault Rafale stridsflygplan Bild: Kristoffer Söderlund

Och om någon kandidat av någon orsak vill dra sig ur på eget initiativ, blir det kanske inte heller allmänt känt förrän tävlingen är avgjord. Det är upp till varje tillverkare att besluta och komma överens med Försvarsministeriet.

Allt tyder ändå på att alla fem kandidater håller sig kvar så länge som möjligt. Det är trots allt inte varje dag som ett militärt alliansfritt land vill köpa jaktplan för tio miljarder euro.