Flygplatser i USA synar passagerare från Wuhan i Kina efter utbrott av ny virussjukdom

USA har börjat vidta åtgärder mot passagerare från Kina med anledning av den nya virussjukdomen. Tre amerikanska flygplatser har börjat mäta febern på passagerare som vistats i staden Wuhan.

Senast USA vidtog lika drastiska åtgärder var år 2014 under ebolautbrottet i Västafrika år 2014.

- Situationen är allvarlig. Vi vet att det är av allra största vikt att vara proaktiv och redo, säger chefen för det nationella centret för immun- och luftvägssjukdomar Nancy Messonier till The New York Times.

Sjukdomen orsakad av coronavirus har redan orsakat två personers död i Kina och tiotals personer har insjuknat. Viruset är besläktat med det virus som orsakar sars, och också sjukdomsbilden med svåra lungproblem är liknande.

John F. Kennedy-flygplatsen i New York samt flygplatserna i Los Angeles och San Francisco screenar nu passagerare från Wuhan. På plats finns personal från folkhälsomyndigheten CDC (Center for Disease Control and Prevention).

Värmesensorer ska upptäcka feber

Det är endast flygplatsen i New York och San Francisco som har direktflyg till och från Wuhan. Passagerarna till och från Los Angeles måste byta flyg.

Resenärer från Wuhan ska fylla i ett frågeformulär och svara på huruvida de har eller nyligen haft feber eller hosta. Värmesensorer som riktas mot pannan används för att upptäcka feber hos passagerare.

Personer som uppvisar sjukdomssymptom ska undersökas noggrannare av läkare, liksom deras familjemedlemmar eller andra personer som reser tillsammans med den insjuknade.

De ska också svara på om de besökt matmarknader i Wuhanområdet. De flesta insjuknade tros ha smittats av djur, fiskar eller skaldjur på en marknad.

Fyra nya fall i Kina inom ett dygn

Det är fortfarande oklart om viruset sprider sig från människa till människa, men det finns skäl att tro att familjemedlemmar har smittat varandra i några fall.

Kina meddelade i dag om fyra nya diagnostiserade fall av virussjukdomen.

Inom de närmaste veckorna beräknas cirka 5 000 resenärer som anländer till USA genomgå en screening.

I USA räknar man med att det i något skede kommer att komma någon virussmittad person till landet.

- Men den risk som viruset utgör för allmänheten är ändå låg, säger Messonier.

Källor: AP, Reuters, The New York Times, Sveriges Radio