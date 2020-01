Första matchen efter mardrömsbeskedet slutade i förlust – Sebastian Ahos mål klen tröst för Carolina

Hur ska Carolina Hurricanes klara sig utan Dougie Hamilton? Den frågan ställde sig många efter viktiga backens skadebesked. Första matchen utan Hamilton slutade i en förlängningsförlust.

Torsdagens match mot Columbus slutade med dubbla smällar för Carolina. Laget förlorade matchen samtidigt som backen Dougie Hamilton skadade sig.

Klubben meddelade senare att Hamilton brutit vadbenet och har opererats. Backen lär missa resten av säsongen och det är ett enormt bakslag för Carolina i jakten på en slutspelsplats och en låg vår.

– Han är nummer ett i alla situationer och vi är väldigt beroende av honom, sade Carolinas tränare Rod Brind’Amour inför den första matchen utan Hamilton.

Den matchen spelades mot Anaheim Ducks och Carolina föll med 1–2 efter förlängning.

En av spelarna som nu måste ta ett större ansvar efter Hamiltons skada är Sebastian Aho och mot Anaheim bröt han sin måltorka.

Målskyttet har haltat för Aho efter årsskiftet men fyra minuter in i matchen gjorde han sitt första mål under det här kalenderåret. Joel Edmundson sköt från blålinjen och Aho styrde in 1–0.

– Sebastian jobbade hårt i matchen och var företagsam, säger Brind’Amour.

Anaheim vände och vann

Målet var Ahos 24:e den här säsongen med det blev till slut en klen tröst. Anaheim kvitterade i slutet av första perioden och i förlängningen avgjorde Sam Steel.

– Det är frustrerande att förlora efter förlängning men sånt är livet. Ett lag måste vinna och ett måste förlora. Vi fick en poäng men det suger att det inte blev två, säger målvakten James Reimer.

Förlusten var den tredje på raken för Carolina som just nu ligger på första wild card-platsen i öst.

– Varje poäng är viktig. Vi skulle gärna gå in i All Star-uppehållet med lite marginal. Det kommer att bli en hård kamp in i det sista, säger Reimer.

För Patrik Laine och Winnipeg blev nattens match mot Tampa Bay ingen rolig tillställning. Tampa Bay vann med hela 7–1 och Laine var på isen vid tre av baklängesmålen.

Resultat:

Carolina – Anaheim 1–2 efter förlängning

CAR: Aho 1+0, +/-0, 18:48

CAR: Teräväinen 0+1, +1, 17:53

CAR: Haula 0+0, +/-0, 14:46

Detroit – Pittsburgh 1–2 efter förlängning

DET: Filppula 0+0, +/-0, 19:07

PIT: Riikola 0+0, +/-0, 13:32

Winnipeg – Tampa Bay 1–7

WPG: Laine 0+0, -3, 18:44

WPG: Niku 0+0, -1, 18:10

Bildkälla: Viasat