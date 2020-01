Imponerande blåvita insatser i fristil: Iivo Niskanen tvåa, Perttu Hyvärinen gjorde karriärens bästa lopp

Snöfallet och det tunga föret passade Iivo Niskanen och Perttu Hyvärinen perfekt. Niskanen blev endast slagen av Aleksandr Bolsjunov medan Perttu Hyvärinen gjorde karriärens bästa lopp. Båda har nu ett läckert läge inför söndagens jaktstart.

Iivo Niskanen är inte längre bara kungen av klassiskt. Senast nu kan man börja konstatera att han är en komplett skidåkare.

Niskanen har gjort flera fina tävlingar i fristil den här säsongen och i snöfallet i Nove Mesto blev det ett kanonlopp. Åt världscupledaren Aleksander Bolsjunov fanns inget att göra men Niskanen knep sin bästa placering i ett fristilslopp då han slutade tvåa.

– Det var en bra dag även om jag tappade lite på de tekniska partierna. Det hade ändå ingen betydelse för slutplaceringen. Jag är nöjd över karriärens första pallplacering i fristil, säger Niskanen till Yle.

Niskanen visade tidigt i loppet att han skulle bli att räkna med. Efter det första varvet låg han tio sekunder bakom Bolsjunov och var till slut den ende åkaren som kunde ge ryssen en fajt om segern.

Men Bolsjunov hade en extra växel att lägga in på det sista varvet, och Niskanen klarade inte av att svara på den vassa avslutningen. Niskanen fick ge sig och gick i mål 24 sekunder bakom Bolsjunov.

Hyvärinen och Niskanen hade en bra dag i Nove Mesto. Perttu Hyvärinen och Iivo Niskanen håller i skidor och stavar efter målgång. Bild: Lehtikuva

Allt föll på plats för Hyvärinen

Iivo Niskanens pallplacering var inte det enda glädjeämnet sett ur finländsk synvinkel. Perttu Hyvärinen som haft en fin vinter gjorde en riktigt stark tävling och slutade på sjätte plats – hans bästa insats i ett lopp i världscupen.

Hyvärinen låg fyra efter tio kilometer men klarade inte av att hålla samma tempo på det sista varvet och tappade två placeringar.

– Allt föll på plats för mig och jag hade väldigt bra skivor. På morgonen kändes det inte alls bra men av någon orsak så fungerade det. Ett otroligt bra slutresultat, säger Hyvärinen.

Tack vare dagens fina insatser har Niskanen och Hyvärinen ett läckert utgångsläge i morgondagens jaktstart i klassisk stil.

Niskanen startar alltså 24 sekunder efter Bolsjunov medan Hyvärinen går ut en minut efter ryssen.

– Jag har inte Bolsjunov inom synhåll men jag ska försöka åka i kapp honom. Vi får se vilket före det blir i morgon och hurudana skidor man ska välja, säger Niskanen.

Ristomatti Hakola, som haft en strulig vinter, hade också en bra dag och slutade på 18:e plats.

Resultat, 15 km (f):

1. Aleksandr Bolsjunov RUS 33.45,0

2. Iivo Niskanen FIN + 24,3

3. Sjur Röthe NOR + 40,0

4. Andrej Melnitjeko RUS + 54,0

5. Jean Marc Gaillard FRA + 55,8

6. Perttu Hyvärinen FIN +1.01,0

7. Johannes Hösflot Kläbo NOR +1.12,4

8. Simen Hegstad Krüger NOR +1.13,0

9. Aleksej Tjervotkin RUS +1.14,8

10. Didrik Tönseth NOR +1.21,4

---------------

18. Ristomatti Hakola FIN +1.42,5

53. Markus Vuorela FIN +3.44,2