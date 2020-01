Inhopparen Erling Hålands superdebut i Dortmundtröjan: Pangade in hattrick på tjugo minuter mot Fredrik Jensens Augsburg

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Det norska underbarnet Erling Braut Håland behövde sannerligen inte många minuter för att presentera sig i sin nya klubb Borussia Dortmund. I debutmatchen blev han inbytt med en dryg halvtimme kvar att spela när Dortmund låg under med två mål mot Augsburg – och vände matchen med ett hattrick. Niklas Moisander blev i sin tur matchhjälte för sitt Werder Bremen.

Augsburg ledde Bundesligamatchen mot Dortmund med 3–1, då Håland byttes in i den 56:e matchminuten.

Då skulle allt vända. Inte ens tre minuter hann gå förrän Håland reducerat med ett noggrannt skott via stolpen. Av bara farten kvitterade sedan Jadon Sancho i nästa anfall.

Hålands show hade bara börjat. I den 70:e minuten fixade Thorgan Hazard tomt mål åt Håland, som satte Dortmunds fjärde.

Den glödheta norrmannen gjorde mål på alla sina skott. Sitt tredje och sista skott för dagen avlossade han i den 79:e matchminuten, då han fastställde slutresultatet 5–3.

Borussia Dortmund värvade Håland från Salzburg tidigare denna månad. För den österrikiska klubben hade han gjort stor succé denna säsong, med bland annat åtta mål på sex Champiuons League-matcher.

Fredrik Jensen spelade från start i Augsburganfallet och blev utbytt i den 74:e minuten.

Werder Bremens finländska kapten Niklas Moisander blev i sin tur matchhjälte då laget gästade Düsseldorf.

Moisander nickade in matchens enda mål. Moisander nickade in bollen mot mitten, där bollen träffade målvakten Florian Kastenmeier och gick in. Målet noterades som ett självmål.

På stopptid blev finländaren utvisad efter att ha fått sitt andra gula kort.