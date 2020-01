Norrena & Frantz: "Jag vill ha uppmuntran i mitt hälsoprojekt, men min godisätande sambo ger mig dumma råd istället"

Att ge ett nyårslöfte är lätt. Att hålla fast vid det man lovat när några veckor har gått är avsevärt svårare.

Så här års är det många som kämpar på med dieter, försöker införa nya hälsosamma rutiner, träna regelbundet eller bli av med en dålig ovana.

Det är tufft, men om man har sina nära och käras fulla stöd blir allting lättare.

Å andra sidan ... vad händer om de nära och kära inte är speciellt stöttande alls? Om de gör som de alltid har gjort? Kanske utsätter en för frestelser varje dag ...

Det här ämnet dyker Relationspodden Norrena & Frantz ner i, med hjälp av publikens erfarenheter.

Nedan hittar du ett urval av de brev vi fick in.



Eva Frantz och Hannah Norrena sitter vid ett köksbord och pratar. Bild: Ilmari Fabritius

Vegantricket



Jag ska nu försöka leva lite hälsosammare, gå ner i vikt och träna mera.



Min älskling är däremot en människa som verkligen måste frossa för att gå upp i vikt, han är naturligt smal. Jag går upp så fort jag ens lite släpper kontrollen.



På sistone har jag låtit lura mig av tv soffan, chipsen och den här mannen.



Men min plan är klar: alla ohälsosamheter vi köper ska ha djurprodukter i sig eftersom jag är vegan. Då frestas jag inte.



Kvinna nästan 40

Sambon har självdisciplin

Min sambo har återupptagit sitt gymmande nu efter nyår, medan jag utövar nyttomotion året runt istället för att drabba av något "new year, new me"-tvång.



Han gör nyttig specialmat som jag nog också äter av men om jag vill äta ohälsosamt så gör jag det, till och med i hans sällskap.



Han har tillräckligt med självdisciplin för att hålla sig till sin egen diet. Alla får göra hur de vill :)



NoWorries, 26 år



man och kvinna i färgglada tröningskläder, hon ropar något i en megafon, han håller för öronen

Mutar fästmannen



Min fästman har spelat fotboll flera år och aldrig haft/trott sig behöva ha koll på sin kost för han är smal och i rätt bra form.



Men ofta efter fotbollsträningen har han unnat sig en belöning i form av chips, godis eller kex.



Sedan har han ändå undrat varför det går så trögt på både träningar och match? Jaa, hur kan det komma sig?



Nu inför nyår fick jag honom motiverad att hela januari slopa allt gott: godis, kex, bulla, alkohol, läsk, glass och chips som är hans största svaghet.



Med kvinnans list bör man försöka dra ut på "gottispausen" och för att höja motivation utmanande jag honom: om han orkar hålla sig utan alla godsaker i fyra månader ska jag köpa en pulsmätarklocka.



Han tyckte de lät som en jäkla bra deal så nu är vi taggade till 1000 här!!!



Jen 30+



Konsekvenstänk a och o



Jag och min partner är båda gottegrisar. Det är väldigt svårt för oss att minska på sockret eftersom vi ofta drar ner varandra i träsket igen.



Jag tycker man ska peppa den andra om förändringen är sådan att den leder till bättre hälsa och välmående .



Men sen beror det också på vilka konsekvenser förändringen får för partnern. T.ex. vid dieter kan konsekvenserna för partnern blir negativa, och då behöver man fundera hur man ska gå vidare.



Eller vilka konsekvenser får det för partnern om man börjar gymma 4 gånger i veckan? Man behöver hitta en lösning som beaktar bådas intressen.



C 30+

Han äter chips och ger mig “goda råd”



Jag har själv kämpat med övervikt sedan jag var 20 år gammal. Min man är slank och kan äta vad som helst.



Medan jag försöker med olika dieter, motion, livsförändringar, you name it, så ligger han i soffan och äter chips och godis. Främst godis då han är sockerberoende.



Trots att jag sagt att jag skulle behöva uppmuntran och stöd så ligger godiset och chipsen framme alla dagar och jag får höra kommentarer om hur man måste förbränna mer än man förtär!!!



Han anser väl att han stöder mig med sin visdom...



Irriterad 41åring

Alla får göra som de vill

Jag tycker att varje människa har rätt att leva hur hen vill om det inte gör någon annan illa.



Lyckligtvis har min make samma åsikt. Ingen av oss bryr sig om någon speciellt hälsosam livsstil, båda röker och äter godis varje dag.



Båda gillar också promenera, speciellt jag, men om han vill inte komma med, får han sjävklart stanna hemma. Jag tjatar aldrig.



Han är nykter alkoholist men det är okej om jag njuter av glas vin med god mat medan han dricker lemonad.



Jag äter inte kött men han får äta köttpålägg på morgonen. Våra huvudrätter är vegetariska för att det blir billigare så.





Anna, 33



Leende kvinna håller ett äpple. Bild: All Over Press/PhotoAlto/Alamy

Folk irriterade sig på min diet - det bara sporrade mig!

För fyra år sedan bestämde jag mig för att bli vegetarian. Jag trodde kanske inte riktigt själv att det var något som skulle hålla i sig eftersom tanken var rätt spontan.



Jag märkte att min nya livsstil och diet blev lite som en nagel i ögat på vissa i min närhet och det motiverade mig faktiskt ännu mer till att inte börja äta kött igen.



I mitt fall blev det en fördel att ha folk runt mig som inte hade samma diet som jag.



Sofia 28