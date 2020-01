Therese Johaugs totala dominans fortsätter – Krista Pärmäkoski elva sekunder från pallen

Snön föll över Nove Mesto men det stoppade inte Therese Johaug. Norskan var inte bara överlägsen, hon pulveriserade motståndet i dagens fristilslopp. Krista Pärmäkoski var enda finländska bland de tio bästa.

Hela världseliten är nu åter samlad när världscupen har nått Tjeckien och Nove Mesto. Där kämpar man om poäng i två distanslopp, först 10 kilometer i fristil i dag följt av en jaktstart i klassisk stil i morgon.

Dagens fristilslopp följde ett bekant mönster. Världscupledaren Therese Johaug var i en klass för sig.

Johaug borrade ner huvudet och öste på med full frekvens från start till mål. Redan under den rejäla klättringen upp till den första mellantiden skapade Johaug en lucka på några sekunder.

Norskan visade sedan inga tendenser på att krokna, tvärtom. Ledningen bara växte och i mål var segermarginalen över halvminuten till tvåan Natalija Neprjajeva. Trean Hedi Weng förlorade med 40 sekunder till Johaug.

– Det var ett fantastiskt lopp, jag är i form även om jag varit lite trött efter Tour de Ski. Banan och snön var perfekt för mig, jag gillar att tävla här, säger Johaug i sin segerintervju.

Pärmäkoski bästa finländska

Krista Pärmäkoski missade Tour de Ski på grund av sjukdom och drog igång kroppen då hon tävlade i sprinten i Dresden förra helgen. I dag gjorde hon sin första start i ett distanslopp på över en månad och slutade på sjunde plats.

Pärmäkoski låg inte mer än ungefär tio sekunder från tredjeplatsen under loppet men klarade inte av att täppa till luckan på de sista kilometerna.

Pärmäkoski förlorade med 51 sekunder till vinnaren Johaug och hon var till slut drygt elva sekunder från tredjeplatsen.

– Det är ingen dålig insats men man vill alltid vara högre upp i resultatlistan. Det kändes lite som att snön gjorde föret en aning trögare på det andra varvet, säger Pärmäkoski till Yle.

Pärmäkoski var sjua i dagens distanslopp. Krista Pärmäkoski efter ett lopp. Bild: imago images/Bildbyran/ All Over Press

Dagens resultat betyder att Therese Johaug har en stor ledning då jaktstarten avgörs i morgon.

– Jag är glad att jag har en ledning på 30 sekunder men det finns en stor grupp bakom mig och de kan åka tillsammans. Det blir en tuff uppgift att försöka försvara ledningen, säger Johaug.

Krista Pärmäkoski kommer att starta jaktstarten några sekunder bakom Jessica Diggins, Ragnhild Haga och Ingvild Flugstad Östberg.

– Allt är möjligt med tanke på tredjeplatsen. Men det gäller att ha en bra dag och banan kommer att vara snabb. Formen är bra och jag är inte orolig, säger Pärmäkoski.

Kerttu Niskanen gjorde ett bra lopp i dag men missade en placering bland de tio bästa. Niskanen slutade på elfte plats medan Anne Kyllönen var 18:e dam.

Resultat, 10 km (f):

1. Therese Johaug NOR 23.51,6

2. Natalija Neprjajeva RUS + 32,7

3. Heidi Weng NOR + 40,3

4. Jessica Diggins USA + 48,5

5. Ragnhild Haga NOR + 48,8

6. Ingvild F. Östberg NOR + 49,7

7. Krista Pärmäkoski FIN + 51,0

8. Moa Lundgren SWE + 58,1

9. Ebba Andersson SWE +1.04,3

10. Katerina Razymova CZE +1.07,6

--------------------------------------

11. Kerttu Niskanen FIN +1.11,5

18. Anne Kyllönen FIN +1.35,8

40. Vilma Nissinen FIN +2.20,5

44. Johanna Matintalo FIN +2.35,7