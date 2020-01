Veckoslutsläsning: 34-åriga Heidi fick hjärtinfarkt, testa Yles skattemaskin, Mexikos vita stränder smutsas ner av alger

Här kommer några lästips för lördagskvällen.

Den 19 december 2019 vaknar Heidi Mattsson och får sura uppstötningar och känner ett tryck över bröstet. Det som hon tror att kan vara en panikattack visar sig vara en hjärtinfarkt. När ambulansen anländer till platsen har hennes hjärta redan börjat bli förlamat.

Laura Birn gör en av årets största rollprestationer redan i januari – hon spelar Helene Schjerfbeck på filmduken. Birn beskriver jobbet som sitt drömjobb. Läs mer om filmen Helene och Birn här.

Hur mycket skattepengar fick din kommun i fjol och hur mycket statsandelar fick din kommun? Skillnaderna är stora: Utsjoki fick nästan 6 000 euro per invånare i statsandelar år 2019 samtidigt som Grankulla bara fick drygt 100 euro per invånare. Spana in Svenska Yles skattemaskin!

En tjock, brun och stinkande massa håller på att förändra Mexikos annars bländvita stränder. I flera års tid har tonvis med brunalger spolats upp längs landets karibiska kust. Det här gör att turistdrömmen hotas – och även livet i havet.

Finlands konståkningsförbund har stängt av en tränare i ett år. Det här på grund av osakligt och förnedrande beteende. Personer som Yle Urheilu talat med vittnar om grova övertramp som lett till psykiska problem och ätstörningar.

Trevlig fortsättning på lördagen!