Niskanen fick slita ordentligt i klassisk stil – tvingades släppa tre norrmän förbi sig i jaktstarten

Det blev ingen segerkamp mellan Aleksandr Bolsjunov och Iivo Niskanen i dagens jaktstart i klassisk stil. Niskanen hade inte de bästa skidorna och missade pallen medan Perttu Hyvärinen igen stod för en stark insats.

Iivo Niskanen hade skaffat sig ett ypperligt utgångsläge till dagens jaktstart i Nove Mesto. Efter den fina andraplatsen i fristilsloppet i går startade han 24 sekunder bakom världscupledaren Aleksandr Bolsjunov.

Förväntningarna var stora på Niskanen. Skulle kungen av klassiskt kunna åka i kapp Bolsjunov och ge honom en ordentlig fajt?

Svaret blev nej. Niskanen hade inte de bästa skidorna och fick slita rejält under loppet. Han tappade tidigt många sekunder till Bolsjunov och blev ikappåkt av Sjur Röthe efter bara några kilometer.

Niskanen och Röthe åkte tillsammans under de följande varven, men bakom jagade norrmännen Johannes Hösflot Kläbo och Simen Hegstad Krüger och då fem kilometer återstod var de en grupp på fyra åkare.

Niskanen var tvungen att släppa i de sista backarna

Bolsjunov åkte i väg till en klar seger medan Niskanen gjorde allt han kunde för att hänga på de tre norrmännen i kampen om andraplatsen.

I de sista backarna in mot stadion var loppet ändå kört för Niskanen. Kläbo skruvade upp tempot och finländaren var en slagen man. Kläbo som är en vass spurtare och var bäst på målrakan och knep andraplatsen före Krüger.

För Perttu Hyvärinen blev det en ny fin tävling. Hyvärinen följde upp sjätteplatsen i fristil med att sluta sjua i jaktstarten. Även Ristomatti Hakola hade en bra dag och gick i mål på tolfte plats.

Texten uppdateras...

Resultat, 15 km (k):

1. Aleksandr Bolsjunov RUS 37.01,3

2. Johannes Hösflot Kläbo NOR + 46,7

3. Simen Hegstad Krüger NOR + 47,2

4. Sjur Röthe NOR + 47,7

5. Iivo Niskanen FIN + 56,2

6. Andrej Melnitjeko RUS +1.32,3

7. Perttu Hyvärinen FIN +1.43,6

8. Didrik Tönseth NOR +1.43,7

9. Jean Marc Gaillard FRA +1.46,6

10. Francesco De Fabiani ITA +2.26,2

--------------------

12. Ristomatti Hakola FIN +2.31,5

46. Markus Vuorela FIN +5.53,7