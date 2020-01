Pärmäkoski gick med i jakten på en pallplacering men höll inte hela vägen – Johaug överlägsen igen: ”Bra träning”

Bild: imago images / Rolf Simeon / All Over Press

Krista Pärmäkoski inledde offensivt men sedan räckte inte krafterna till. Pärmäkoski föll ur kampen om pallplaceringarna men gjorde ändå en stabil jaktstart. Kerttu Niskanen visade också fin form och klättrade till sjua.

Det var aldrig något snack om vem som skulle vinna dagens jaktstart. Therese Johaug dödade spänningen redan i går då hon vann och hade över 30 sekunder tillgodo vid start.

Johaug släppte aldrig in de andra åkarna i matchen. Hon drog ifrån ytterligare och knep en ny överlägsen seger.

– Min form är verkligen bra, även om jag inte trodde det då jag kom hit. Jag fokuserade på min egen insats och ville få ett bra lopp som fugerade som bra träning, säger Johaug i sin segerintervju.

Bakom Johaug var det i stort sett vidöppet. Heidi Weng och Natalija Neprjajeva bildade en liten grupp och bakom dem jagade en kvartett bestående av Krista Pärmäkoski, Ingvild Flugstad Östberg, Ragnhild Haga och Jessica Diggins.

Kvartetten sprack på det andra varvet av fyra då Flugstad Östberg stack iväg och gick i kapp Weng och Neprjajeva. Krista Pärmäkoski klarade då inte av att följa.

– Starten var riktigt tuff och om jag hade klarat av att hänga på Ingvild skulle jag ha haft en bra chans. När jag tappade Ingvilds rygg så visste jag att pallchansen rök, säger Pärmäkoski till Yle.

Pärmäkoski spurtslog Andersson

Kampen om andraplatsen höll sedan i sig hela vägen in på målrakan. Neprjajeva hade den vassaste spurten och slutade tvåa före Östberg och Weng.

Krista Pärmäkoski blev uppåkt av Ebba Andersson under den andra halvan av loppet men finländskan var starkare på slutet och knep femteplatsen före svenskan.

– Det var det lättare att följa Ebba och jag litade på att min spurt skulle räcka mot henne, säger Pärmäkoski.

Bakom Pärmäkoski och Andersson gick Kerttu Niskanen i mål som sjua. Niskanen gjorde en stark jaktstart och klättrade fyra placeringar.

Niskanen besegrade bland annat Diggins och Haga och var till slut bara drygt sju sekunder efter Pärmäkoski i mål.

Dagens placering är Niskanens näst bästa den här säsongen.

Anne Kyllönen startade tävlingen som 18:e dam och gick i mål på 15:e plats. Även Vilma Nissinen tog världscuppoäng då hon korsade mållinjen som 30:e åkare.

Resultat 10 km (k):

1. Therese Johaug NOR 26.49,7

2. Natalija Neprjajeva RUS +1.04,8

3. Ingvild Flugstad Östberg NOR +1.06,0

4. Heidi Weng NOR +1.06,0

5. Krista Pärmäkoski FIN +1.49,1

6. Ebba Andersson SWE +1.49,4

7. Kerttu Niskanen FIN +1.56,7

8. Katerina Razymova CZE +1.59,9

9. Ragnhild Haga NOR +2.06,8

10. Jessica Diggins USA +2.12,0

-----------------------

15. Anne Kyllönen FIN +2.36,0

30. Vilma Nissinen FIN +3.49,4

35. Johanna Matintalo FIN +4.20,5