Råchoklad får inte längre heta råchoklad – Livsmedelsverket: "Termen är okänd inom lagstiftningen"

Förhoppningar och farhågor inför det nya decenniet.

Befolkningen blir äldre, gamla sjukdomar gör come back, bakterier blir resistenta mot antibiotika, klimatångesten vänds i framtidstro och artificiell intelligens kommer in i sjukvården på allvar. De här fenomenen kommer att prägla världshälsan under 2020-talet, tror allmänläkaren Robert Bergholm. Trots att vissa av framtidsutsikterna verkar dystra ser han ljust på framtiden. 1.