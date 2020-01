Det slängs kopiösa mängder av användbara textilier i Åboregionen - "När jag såg säckarna med textilier var det en chock"

Personalen tar betalt per kilo för textilavfallet.

Textilierna vägs, eftersom vikten avgör det slutliga priset. Personalen tar betalt per kilo för textilavfallet. Bild: Annika Holmbom / Yle

Kön ringlar lång utanför en jättelik lagerhall i Kärsämäki i Åbo.

Om någon minut öppnar Sydvästra Finlands Avfallsservice upp dörrarna till en butik för avlagda textilier.

Det är nästan uteslutande kvinnor som köar. Många har också en textilfylld plastpåse med sig, som de tänkt lämna i butiken.

Till salu finns avlagda textilier som samlats in från invånarna i regionen och som konstaterats vara användbara. Och det finns det mycket av. Konsumtionen av snabbmode verkar inte se ut att avta då man ser sig omkring.

Det enda som finns i hallen är stora, vita, industriella säckar fyllda till bredden med textilier. Närmast dörren är butiksdelen med stora trälådor fyllda till bredden med jeans, barnkläder, damkläder, herrkläder, hemtextilier och tygbitar.

Det var trångt kring lådorna i butiken strax efter att den öppnat. Människor som trängs kring lådorna av textilavfall. Bild: Annika Holmbom / Yle

- När jag kom hit första gången och såg säckarna med textilier var det en chock, säger miljörådgivare Mikaela Sundqvist.

Hon hoppas att butiken ska fungera som en ögonöppnare för människorna som kommer hit. Att det verkligen ser hur mycket textilier som slängs. Och dessutom användbara sådana.

- Tanken är inte att vi ska konkurrera med andra aktörer som Röda Korset som säljer second hand-kläder, men något måste vi göra med avfallet.

Sydvästra Finlands avfallsservice har redan under ett par år samlat in textilavfall. Verksamheten ska utvecklas och byggas ut under kommande år.

Målet är att bygga upp en permanent anläggning

Just nu sorteras textilierna för hand, men så småningom ska en pilotanläggning med maskinell sortering starta, med målet att inom några år kunna bygga upp en permanent anläggning, som skulle ta emot textilavfall för sortering från hela Norden.

Men vad ska man göra med de kopiösa mängderna nu? Förhoppningen på sikt är att textilavfallet ska kunna utnyttjas i industriell skala, men eftersom mycket också är användbart, hoppas man att användbara kläder och andra textilier också ska kunna tas i bruk igen genom butiken.



Priserna är förmånliga och utbudet överraskande stort. En stor trälåda med avlagda kläder till salu. Bild: Annika Holmbom / Yle

Nora och Marjo Sartovuo har fyndat fina material som ska få nytt liv. Marjo och Merja Sartovuo håller i sina textilfynd, tyger och poppana. Bild: Annika Holmbom / Yle

Priset är med avsikt lågt, så att produkterna ska cirkulera, men ändå täcka en del av de kostnader som uppkommer vid driften av butiken. Priserna ligger därför på mellan 1,50 och 3 euro per kilogram. Och det har också lockat kunder.Mor och dotter, Marjo och Nora Sartovuo har famnen full. Nora har lagt beslag på en stor hög poppanadukar, som hennes vän ska sy dockhusmattor av. Mamma Marjo har i sin tur hittat fina, slitstarka retrotyger som hon ska sy tygkassar av.

- Det är inte så lätt annars att hitta tyger av god kvalitet, säger Marjo Sartovuo, så hon är mycket nöjd.

Också Tanja Hallberg håller i en stor stor sopsäck med jeanstyg.

- Jag ska sy produkter och accessoarer för hundar och hundägare.



Tanja Hallberg har hittat en hel sopsäck med fina, färgglada jeans som hon ska sy hundprylar av. Tanja Hallberg håller upp en sopsäck med avlagda jeans. Bild: Annika Holmbom / Yle

Hon var glad att butiken öppnat, eftersom många liknande ställen där man kunnat köpa material har stängt. Utbudet här är både stort och förmånligt.

- Det gör det lätt att köpa större mängder på en gång.

Förutom att man kan köpa användbara textilier i butiken, kan man också föra avlagda textilier dit för återvinning. Textilierna sorteras och förbereds för återvinning i hallen. Också på hallens gård finns det insamlingskärl. De torra, lukt- och mögelfria textilierna bör förpackas i en sluten plastpåse.

Butiken finns på Hiisigatan 9 och betjänar på måndagar, onsdagar och fredagar.

Alla mottagningsplatser och sorteringsanvisningar för avlagda textilier.