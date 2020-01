"Om inte du äter upp så dödar jag din Hello Kitty-docka" och 9 andra saker föräldrar inte trodde de skulle säga eller göra

My

My Tengström

Att fortsätta träffa vänner lika mycket som förr, att inte servera knackkorvar och makaroner eller absolut ingen tutt åt barnet. Podden Föräldrasnack frågar sina lyssnare vad de intalat sig innan de blev föräldrar som de varit tvungna att ta tillbaka.

Lyssna här på veckans avsnitt av Föräldrasnack. Carro och Rebecka går igenom era berättelser och berättar sina egna erfarenheter. Carro berättar om det hon aldrig trott att hon skulle ge sina barn och Rebecka berättar hur hon slutade curla pappan till sina barn.

“OJ, är klockan redan 23? Jag minns inte när vi senast har varit uppe så här sent.” ― Något Carro aldrig trodde att hon skulle säga.

Vi har samlat tio löften som de flesta föräldrar kan känna igen sig i att de tänkt att de ska eller inte ska göra som föräldrar. Men sedan har verkligheten visat sig vara en annan. Hur många stämmer in på dig?

1. Jag kommer inte att förvandlas till den där “tråkiga föräldern”.

När vännerna fick barn före mig förstod jag aldrig det där med att de mittiallt sku vara hemma varje helg med familjen, till slut orkar man ju int fråga om de hänger med ut på nått längre då de endera aldrig fick skötare eller helt enkelt int ville lämna barnen. Nu med två barn hemma är jag EXAKT likadan. Väldigt sällan jag vill lämna barnen under helgerna, har blivit en tråkig morsa som jag aaaaldrig skulle bli - men trivs bra med det

Jag trodde inte att jag skulle bli en av dem som säger “OJ, är klockan redan 23? Jag minns inte när vi senast har varit uppe så här sent.”

Många av Föräldrasnacks lyssnare hade tankar om vilken mat som skulle serveras för barnen. Många har ändå fått släppa på sina krav och tankar. Pasta och knackkorv serveras istället regelbundet hemma hos Rebecka också. En portion med pasta och knackorvssås. Ett barn håller i en sked ovanför portionen. Bild: Privat/Rebecka Hägert

2. Mina barn ska äta samma sak som vi vuxna.

Jag tyckte alltid att föräldrar som lagar annan mat åt barnen bara skämde bort dem. Jag bestämde att mina barn kommer äta samma sak som vi föräldrar. Nu såhär några år senare får man nog äta upp sina ord om man vill att barnen ska få i sig nån mat.

Jag skulle aldrig servera makaroner och knackkorvar till mina barn. Det visade sig vara ett orealistiskt löfte.

3. Jag kommer aldrig att tacka nej till sköthjälp.



Vi skulle minsann nog ha en massa egentid, fortsätta göra weekendresor med mannen och ta emot all sköthjälp som erbjudes. Nu är barnen 5 och 2 år och vi är inte på långa vägar redo att lämna bort dem över natten ännu

4. Jag kommer aldrig att bråka med partnern framför barnen.

Jag hade lovat att aldrig bråka med min sambo framför barnen - det höll i två veckor.

Att samsova eller inte? En baby sover på sin mammas mage i soffan. Bild: Privat/Rebecka Hägert

5. Jag ska inte förvandlas till mina egna föräldrar.

Jag hade bestämt att jag absolut inte kommer att gnälla lika mycket som min mamma gjorde.. But here I am! Får väl ändå försvara mig med att vissa saker mammor gnäller över gör de för att de bryr sig så mycket, inte för att vara jobbiga. Som man själv trodde när man var barn.

Jag hade bestämt att jag inte skulle låta barnen se på pekplattan vid matbordet. Men det blev ju.. sådär. ― En av Föräldrasnacks lyssnare

6. Barnen ska sova i egen säng.

Jag trodde aldrig att jag skulle sova med babyn i samma säng när han var nyfödd, men det fick vi ju skippa direkt. Nu inser jag att det är väl både för föräldern och babyn som man samsover, finns ju inget mysigare!

Jag hade bestämt att absolut ingen tutt! Haha måste skratta åt min egen blåögdhet, min yngsta slutade med tutt när hon var 3,5 år. Den hade så gott som växt fast vid det laget. ― En av Föräldrasnacks lyssnare



7. Jag kommer aldrig att muta eller hota mina barn.

Jag trodde inte att jag skulle bli den som mutar barnen med youtube



Jag trodde aldrig jag skulle säga meningen “om inte du äter upp din mat nu så dödar jag din Hello Kitty-docka”

Carro hade en del starka åsikter som hon trodde hon skulle stå för som förälder. Men när barnen kom blev verkligheten en annan. Hör i veckans avsnitt av Föräldrasnack om vad hon aldrig trodde hon skulle ge sina barn som hon ändå gjort. Carro sitter på golvet och håller om sina två döttrar. Bild: Privat/Rebecka Hägert

8. Mina barn ska inte ha egna skärmar innan de är tonåringar.

Jag hade bestämt att jag inte skulle låta barnen se på pekplattan vid matbordet. Men det blev ju.. sådär.

9. Mitt barn ska lära sig att trösta sig själv.

Jag hade bestämt att absolut ingen napp! Haha måste skratta åt min egen blåögdhet, min yngsta slutade med napp när hon var 3,5 år. Den hade så gott som växt fast vid det laget.

10. Ingenting kan väl vinna över husdjuret.

Ja trodde aldrig jag sku kunna älska ett barn mer än min katt men det är tydligen möjligt. När barnet var två år konstaterade de att hon är allergisk mot katter, och det var ju nog katten som fick flytta. Konstigt hur man tänkt före barn..





Vad lovade du dig själv innan du blev förälder? Eller kanske du ännu funderar på barn och har egna löften inför din framtid som förälder? Kommentera här under eller mejla foraldrasnack@yle.fi.