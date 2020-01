Bastret Dushi i Borgå har fått nog av att sälja pizzor via Pizza-online - "Den som äger plattformen kan diktera villkoren", säger Företagarna i Finland

Pizza-online har blivit en populär kanal för finländare som beställer mat från restauranger via nätet. Men bland företagare finns ett missnöje med de höga förmedlingsavgifterna som Pizza-online tar. Organisationen Företagarna i Finland ser att småföretagare har en svag ställning i den digitala handeln.

Bastret Dushi grundade en pizzeria i Borgå år 2004. Liksom de flesta andra pizzeriorna i staden säljer han även pizzor via Pizza-online.

- När jag gick med, det var kanske 2007, var det bra. Avgiften var under en euro per beställning, oberoende om det var en 10 euros eller hundra euros beställning och det var helt okay, säger Bastret Dushi.

Ny ägare höjer avgifter

Pizza-online bytte ägare år 2012 när tyska Delivery Hero köpte upp plattformen. Det var då förändringen började, enligt Bastret Dushi.

- Avgiften förändrades så att det blev en viss procent som skulle betalas. I början tog de nya ägarna bara någon procents provision men idag går 12 procent av pizzans pris till dem, säger han.

Kunden gör en beställning via plattformen, som upprätthålls av Pizza-online och det är företagaren som ska transportera varan.

- Med kostnader för råvaror, bil, bensin och löner blir det inte mycket kvar om 12 procent ska till Pizza-online.

Bastret Dushi anser sig ha två alternativ i dag.

- Antingen fortsätter jag med Pizza-online eller så börjar jag om från början, som år 2004, utan Pizza-online.

Den som äger plattformen har makten

Tiina Toivonen är chef för lagstiftningsärenden på Företagarna i Finland. Enligt henne är det vanligt att de som driver plattformarna säger att det är “frivilligt att vara med”.

Men om branschen har blivit sådan att man måste vara på plattformen för att överleva är det en skenbar frivillighet, säger Toivonen.

Toivonen har inte blivit kontaktad av företagare om Pizza-online.

De digitala plattformarna har blivit allt viktigare för företag som vill nå kunder. Men trots att plattformarna bidrar till att öka försäljningen kan de vara problematiska för små företag.

- Företagen är ofta små och deras förhandlingsläge gentemot plattformarna är väldigt ojämn. I praktiken kan plattformarna diktera villkoren, säger Tiina Toivonen.

Företagare vågar inte lämna Pizza-online



För några år sedan började missnöjet med Pizza-onlines avgifter växa bland företagare i Borgå. En företagare kallade till ett möte och de närvarande restaurangägarna kom överens om att alla gemensamt lämnar Pizza-online, vilket de faktiskt gjorde.

Pizzeriorna i Borgå försökte lämna Pizza-online. Viking pizza är en restaurang i Borgå. Bild: Yle/Patrik Skön

Men få företagare vågade hålla fast vid beslutet.

- En efter en återvände de till Pizza-online. Jag och en annan höll ut i närmare två veckor, men sedan kände jag att jag måste tillbaka. Jag var rädd att kunderna skulle glömma mig, säger Bastret Dushi.

Pizza-onlines starka ställning har väckt diskussion bland restaurangägare redan länge.

År 2014 utredde Konkurrens- och konsumentverket om Pizza-online missbrukade sin dominerande marknadsställning. Pizza-online begränsade restaurangers rätt att använda andra förmedlingstjänster.

Medan Konkurrens- och konsumentverket redde ut frågan ändrade Pizza-online sina avtalsvillkor, så Konkurrens- och konsumentverket lade ner frågan.

Företagarna i Borgå är inte de enda som har funderat på att lämna Pizza-online.

Under sommaren 2019 lyfte Yle fram att det fanns ett utbrett missnöje med Pizza-online. Cirka 30 företagare i huvudstadsregionen kom då överens om att lämna plattformen, men ingen vågade sist och slutligen ta steget, eftersom de var rädda att bli utan kunder.

Delivery Hero Finland äger både Pizza-online och Foodora som levererar mat från restauranger. Pizza-online blir en del av Foodora i slutet av januari. Delivery Hero Oy:n toimisto Pasilassa Helsingissä. Bild: Tuomo Björksten/Yle

Delivery Hero Finlands marknadsföringschef Nora Särkkä skriver i ett mejl till Svenska Yle att Pizza-online inte är obligatoriskt, det vill säga företagarna väljer själva om de går med. Via Pizza-online kan de öka försäljningen utan egen näthandel.

“Förmedlingsavgiften är skälig, med den kan vi täcka våra kostnader, men restaurangen får nytta av tilläggsförsäljningen som kommer via oss”, skriver Nora Särkkä.

Delivery Hero Finland äger också Foodora som erbjuder hemleverans av mat från restauranger. I slutet av januari blir Pizza-online en del av Foodora.

Enligt Särkkä ser det för tillfället ut som att kontrakten mellan företagarna och Delivery Hero Finland inte kommer att förändras när Pizza-online blir en del av Foodora.

Delivery Hero växer fort Delivery Heros huvudkontor finns i Berlin och bolaget har verksamhet i över 40 länder. År 2018 var Delivery Heros omsättning 687 miljoner euro. Tillväxten är snabb, företaget spådde en omsättning på 1 080-1 150 miljoner euro för 2019. Delivery Hero Finland hade en omsättning på 55 miljoner euro år 2018. Bolaget gjorde en vinst på 3,6 miljoner euro.

Vad är en skälig förmedlingsavgift?

Svaren från Delivery Hero Finland visar på dilemmat. Det finns ingen gemensam syn på vad en skälig förmedlingsavgift är. Svenska Yle har talat med flera företagare som säger samma sak: tjänsten ger kunder men förmedlingsavgiften är inte skälig eftersom de själva svarar för transporten.

Samtidigt vågar de inte lämna Pizza-online eftersom plattformen har fått en så stark ställning på marknaden.

Överlag verkar de missnöjda företagarna uppleva att Delivery Hero Finland inte är hemskt intresserade av dem.

- De har så många restauranger, vad spelar det för roll om en restaurang i Borgå är missnöjd, säger Bastret Dushi.

Han har ibland fått samtal av kunder som undrar var maten dröjer. Men beställningen som kunden har gjort till Pizza-online har aldrig kommit fram till Bastret Dushi.

- Ändå är det mig kunderna är arga på, när beställningssystemet har problem.

EU orolig för orättvis näthandel

EU-kommissionen har gjort en utredning som visar att nästan 50 % av de europeiska företag som är verksamma på plattformarna har stött på problem. Omkring 38 % av de avtalsrelaterade problemen löstes inte.

I sommar träder en ny EU-förordning i kraft som strävar efter en mer rättvis onlinehandel.

Förordningen leder till större öppenhet i hur plattformarna fungerar, men problemen kommer att kvarstå, anser organisationen Företagarna i Finland.

Förordningen tar inte direkt ställning till kritiska avtalsvillkor.

- Oskäliga villkor tillåts fortfarande, plattformen behöver endast meddela om dem i god tid. Givetvis skulle det vara svårt att slå fast vad skäliga villkor är, men genom att ha det i lagen kunde frågan prövas i domstol, säger Tiina Toivonen.

Tiina Toivonen anser att plattformerna kommer att få en allt viktigare roll i framtiden för företag. Därför behövs rättvisa spelregler. Tiina Toivonen är chef för lagstiftningsärenden vid Företagarna i Finland. Bild: Yle/Patrik Skön

Företag som är missnöjda med en plattform kommer att kunna föra sitt ärende vidare till Marknadsdomstolen.

Enligt Toivonens erfarenhet är det en instans som företagare ogärna vänder sig till.

- Det innebär både en ekonomisk risk, men också en risk för företagets image då man väljer att dra en samarbetspartner inför domstol.

Enligt Tiina Toivonen är det viktigt att följa med frågan eftersom de digitala plattformarnas roll kommer att växa i framtiden.

- I Finland har vi fått 60 000 nya ensamföretagare under de senaste tio åren. Att bevaka deras intressen är en viktig fråga, bland annat i samband med hur plattformarna fungerar.

Bland företagen råder avtalsfrihet. Att pruta på den ses vanligtvis med oblida ögon. Alla företag ska kunna ingå sådana avtal som de vill.

- Det är inte avtalsfriheten vi vill åt. Men förhandlingarna är nog inte äkta om den ena parten har två alternativ: att gå med eller utebli från plattformen, säger Toivonen.

Sälj pizza som 2004

Bastret Dushi i Borgå förstår att Pizza-online har vuxit snabbt.

- Det är lätt för kunderna, det är bara att klicka. Du behöver inte prata med någon, säger han.

Men han ångrar att företagarna inte insåg vartåt det skulle barka när de anslöt sig.

- Vi har gett bort vår business till Pizza-online. Det är inte deras fel, för vi tänkte inte långsiktigt, säger han.

Men för hans del är måttet rågat.

Bastret Dushi hoppas klara sig utan de stora plattformerna i framtiden. Bastret Dushi äger en pizzeria i Borgå. Bild: Yle/Patrik Skön

Han säger att han ska sluta använda Pizza-online eller Foodora som tjänsten heter från och med slutet av januari.

- Jag kom in i branschen utan dem och jag ska nu klara mig utan dem. Jag ska återgå till det gamla systemet med att dela ut reklam och förhoppningsvis kommer kunderna att ringa.

Hur länge tror du att du håller ut den här gången?

- Jag tror inte jag kommer tillbaka. Det är klart att försäljningen kan minska, men lönsamheten blir ungefär den samma, säger Bastret Dushi.