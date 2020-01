Här är artisterna i UMK20 - finlandssvenska Tika en av finalisterna

De tävlande i årets UMK är Tika, Erika Vikman, Aksel Kankaanranta, F3M, Sansa och Catharina Zühlke.

Vinnaren koras under UMK-finalen i Tammerfors 7.3 och representerar Finland i Eurovision Song Contest i Rotterdam i maj. De sex finalisterna har valts ut bland mer än 400 inskickade bidrag. Låtarna lanseras på Yle Arenan och ett flertal streamingtjänster från och med 24.1.

Tika tävlar med låten I Let My Heart Break

Tika Sevón Liljegren blev känd för den finländska publiken då hon tog hem segern i X Factor 2018. Hon har också deltagit i svenska Idol. Tika föddes i Nepal men adopterades då hon var bara 1,5 år gammal och kom via Sverige till Ekenäs, där hon vuxit upp.

"Jag har tittat jättemycket på Eurovisionen och på svenska och finska uttagningar och tänkt att en vacker dag kanske man också står där. Jag har velat testa min tur", säger Tika på frågan om varför hon har valt att delta i UMK.

Tikas största idoler är Whitney Houston och Céline Dion, något som också märks i powerballaden som Tika tävlar med i årets UMK, I Let My Heart Break.

"Låten handlar om att fast man är sönder kan man ändå bli hel. Man måste gå sönder för att kunna bli hel igen", förklarar Tika.

Tika tävlar med låten I Let My Heart Break Artisten Tika Sevón Liljegren i glittrig kavaj Bild: Yle

Disco, elektropop, världsångest och kärlek i årets UMK-låtar

Tävlar om att få representera Finland i ESC 2020 gör också Erika Vikman, Aksel Kankaanranta, F3M, Sansa och Catharina Zühlke.

Erika Vikman, som utnämndes till Tangodrottning 2016, tävlar med låten Cicciolina, en underhållande discolåt med influenser av Kikka. Cicciolina är den enda låten i årets UMK som framförs på finska.

Aksel Kankaanranta från Åbo deltog i Voice of Finland 2017 och tävlar nu i UMK med låten Looking Back, som handlar om världsångest, kärlek och en känsla av att inte räcka till.

F3M (uttalas fem) å sin sida siktar på att bli 2020-talets Spice Girls. Bandets poplåt Bananas handlar om absolut tolerans och lössläppt festande. Trion består av Viv, Baby O och Miara.

Erika Vikman deltar i UMK med låten Cicciolina Sångaren Erika Vikman i röd klänning och blommor i håret Bild: Yle

Österbottniska Sansa har varit förband för självaste Bryan Adams och har många artistår på nacken. Låten Lover View är en sval och sensuell elektropoplåt.

Catharina Zühlke kom femma i finska Idols 2013 och tvåa i UMK 2017. Nu deltar hon på nytt, den här gången med låten Eternity, som handlar om kärlekens kraft.

Aksel Kankaanranta prövar lyckan i årets UMK med låten Looking Back Artisten Aksel Kankaanranta i spräcklig skjorta Bild: Yle

Framstående producenter och låtskrivare bakom årets tävlingsbidrag

"Finalbidragen håller verkligt hög kvalitet och är också väldigt varierande både till genre och artist. Jag hoppas att så många finländare som möjligt hittar en låt och en artist man tycker skulle vara det perfekta bidraget för Finland i ESC", säger Tapio Hakanen, musikchef för YleX och ledare för UMK:s expertjury.

"Det är också fint att se att många av Finlands mest framstående producenter och låtskrivare döljer sig bakom finallåtarna", fortsätter Hakanen.

F3M deltar i UMK med Bananas Popgruppen F3M i granna gulgröna kläder Bild: Yle

Låtarna lanseras från och med 24.1

Över 400 bidrag skickades in och de sex finalisterna valdes ut av UMK:s expertjury under ledning av YleX:s musikchef Tapio Hakanen.

I juryn ingick också UMK-producenten Anssi Autio, tv-regissören Juha-Matti Valtonen, koreograf Reija Wäre, Spotify Finlands playlistansvariga Samuli Väänänen, Etenee Records A&R Perttu Mäkelä, YleX:s musikredaktörer Ida Karimaa och Katri Norrlin, Radio Suomis musikchef Johan Lindroos samt Yle X3Ms musikchef Amie Borgar.

De sex artisternas låtar lanseras i tur och ordning, en per dag, med start fredag 24.1 på Yle Arenan och ett flertal streamingtjänster.

Fredag 24.1: Tika: I Let My Heart Break

Måndag 27.1: Erika Vikman: Cicciolina

Tisdag 28.1: Aksel Kankaanranta: Looking Back

Onsdag 29.1: F3M: Bananas

Torsdag 30.1: Sansa: Lover View

Fredag 31.1: Catharina Zühlke: Eternity

Catharina Zühlke är med igen, den här gången med låten Eternity Artisten Catharina Zhülke i svart klänning Bild: Yle

Final 7.3 i Tammerfors - Melodifestivalens final samma kväll

Finlands representant i ESC utses i den direktsända UMK-finalen som ordnas i Mediapolis tv-studio i Tammerfors lördagen den 7 mars 2020. Finalen sänds i Yle TV1, på Yle Arenan och Yle X3M. Kvällens programvärd är Krista Siegfrids. Sändningen refereras på svenska av Johan Lindroos och Eva Frantz.

Tittarna kan rösta på sin favorit direkt under sändningen, gratis via Yle.fi-appen eller avgiftsbelagt via textmeddelande eller genom att ringa till kvällens röstningsnummer. Också en internationell jury kommer att bedöma låtarna och framträdandena. Vinnaren koras baserat både på jury- och publikröster.

Också Melodifestivalen kulminerar med final 7.3. Finalen kan ses direkt på Yle Arenan kl. 21 eller som eftersändning på Yle TV1 direkt efter UMK-finalen. Samtliga deltävlingar och Andra chansen kan ses direkt på Yle Arenan och som eftersändningar i Yle TV1 på lördagskvällen samt i Yle Fem på söndag förmiddag. Första deltävlingen hålls 1.2. Melodifestivalen refereras på finska av Christian Bertell. Det går också att se sändningen utan finskt referat.