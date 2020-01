Längdskidåkarna laddar upp för FM men många elitåkare minns knappt hur det känns att åka på natursnö – större problem hägrar i framtiden: ”Vintern är en resurs vi inte kan räkna med”

Regn, rusk och temperatur över noll. I januari. De finländska skidåkarnas tålamod har satts på prov den här vintern. De som elitsatsar har haft lätt att hålla sig för skratt. Det är jättemånga som har svårt att hålla sig motiverade, säger Rebecca Ehrnrooth från Espoon Hiihtoseura.

Ehrnrooth, som representerade Finland i JVM i fjol, suckar uppgivet då hon får frågan om hur hon klarat av att träna den här vintern.

– Det har mest handlat om stavgång och löpning. Några gånger per vecka har jag åkt skidor i Oitans på 700-metersspåret, säger hon och fortsätter:

– Om det ens skulle ha varit solsken skulle det ha varit annorlunda. Men nu då det varit stormigt mest hela tiden så har det varit svårt att få sig själv toppmotiverad.

Den korta slingan i Oitans i Esbo är ett av få spår som är öppna i södra Finland. Ehrnrooth berättar att det ofta är trångt om saligheten.

En lördagsmorgon var hon där redan klockan 7.30 för att göra ett intervallpass men redan då var det 250 andra åkare på plats.

– De trodde, liksom jag, att de var smarta, säger hon och skrattar hjärtligt.



Hon påpekar att spåret är öppet för alla och att det är jättefint att det utnyttjas av så många åkare. Men förutsättningarna är inte optimala för en tävlingsåkare.

– Det är ett positivt problem att folk vill åka skidor, men det är inte jätteoptimalt då man vill satsa ordentligt. Banan har bara en uppförsbacke så det är ansträngande att åka där i trängseln, säger den 20-åriga Esbodamen.

Att arrangera skidtävlingar är också utmanande. Arrangörerna för FM på skidor i Vörå nästa vecka bedyrar att tävlingarna blir av men en temperatur på över nio grader i Österbotten natten till måndagen var definitivt inte välkommen.

Förhållandena var långtifrån idealiska också under finska cupen i Vanda förra veckan. Tävlingarna präglades av ösregn och byiga vindar. Det 2,5 kilometer långa spåret av konstsnö höll emellertid under de två tävlingsdagarna.

– Just nu minns jag knappt hur det känns att åka på normal snö. Jag gillar klisterföre då det handlar om klassisk åkning men nog är det ju finare och mer motiverande att få åka i mer vintriga förhållanden, säger Rebecca Ehrnrooth.